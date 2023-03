NYSE-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: WPM) (früher Silver Wheaton Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Silberminen-Unternehmen. 2004 erfolgte die Gründung des Konzerns. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Wheaton Precious Metals besitzt keine eigenen Minen, hat aber Verträge zur Ausbeutung der Lagerstätten mit den Eigentümern geschlossen. In dieser Form hat sich Wheaton Precious Metals als weltweit größtes Unternehmen etabliert. (21.03.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wheaton Precious Metals-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: WPM) charttechnisch unter die Lupe.Seit Sommer 2020 befinde sich die Wheaton Precious Metals-Aktie im Korrekturmodus. Charttechnisch schlage sich diese Entwicklung in der Ausprägung einer klassischen Flagge nieder. Im Verlauf dieses Konsolidierungsmusters sei es 2022 zu einem idealtypischen Pullback an die Nackenlinie der vorangegangenen Bodenbildung seit dem Jahr 2013 gekommen. Zusammen mit der Rückeroberung der 38-Monats-Linie (akt. bei 41,11 USD) sowie dem jüngsten MACD-Kaufsignal seien das drei konstruktive Zeichen. Was aus charttechnischer Sicht noch fehle, sei ein Spurt über den seit knapp drei Jahren bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 48,88 USD). Schließlich wäre ein Ausbruch gleichbedeutend mit der Auflösung der diskutierten Flaggenformation. Lohn der Mühen wäre ein trendbestätigendes Investmentkaufsignal, welches perspektivisch einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 57,89 USD impliziere. Rein rechnerisch lasse die Flagge sogar auf mehr hoffen - konkret ergebe sich ein langfristiges Kursziel im Bereich von 70 USD. Als Stop-Loss auf der Unterseite biete sich indes das Tief der Vorwoche bei 38,40 USD an, denn dann wäre auch die o. g. Glättungslinie wieder unterschritten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 21.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:43,04 EUR +0,16% (21.03.2023, 08:37)TSE-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:62,94 CAD +1,25% (20.03.2023, 21:22)