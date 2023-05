NYSE-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

52,09 USD +1,32% (05.05.2023, 22:00)



ISIN Wheaton Precious Metals-Aktie:

CA9628791027



WKN Wheaton Precious Metals-Aktie:

A2DRBP



Ticker-Symbol Wheaton Precious Metals-Aktie Deutschland:

SII



NYSE-Ticker-Symbol Wheaton Precious Metals-Aktie:

WPM



Kurzprofil Wheaton Precious Metals Corp.:



Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: WPM) (früher Silver Wheaton Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Silberminen-Unternehmen. 2004 erfolgte die Gründung des Konzerns. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Wheaton Precious Metals besitzt keine eigenen Minen, hat aber Verträge zur Ausbeutung der Lagerstätten mit den Eigentümern geschlossen. In dieser Form hat sich Wheaton Precious Metals als weltweit größtes Unternehmen etabliert. (08.05.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wheaton Precious Metals-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: WPM) charttechnisch unter die Lupe.Zuletzt hätten sie mehrfach auf den Flaggenausbruch beim Silberpreis hingewiesen. Die äquivalente Weichenstellung vollziehe derzeit die Wheaton Precious Metals-Aktie. Doch der Reihe nach: Seit Sommer 2020 habe das Papier die entsprechende Konsolidierungsformation ausgeprägt. Dank des Sprungs über den seinerzeit etablierten Korrekturtrend (akt. bei 48,35 USD) gelte das trendbestätigende Muster nun als abgeschlossen, zumal der trendfolgende MACD den beschriebenen Ausbruch untermauere. Lohn der Mühen sei ein bedeutendes Investmentkaufsignal, welches einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 57,89 USD impliziere. Rein rechnerisch lasse die Flagge sogar auf mehr hoffen - konkret ergebe sich ein langfristiges Kursziel im Bereich von 70 USD. Bei dieser Zielmarke sollten Anleger aufhorchen, denn ein Cluster aus zwei unterschiedlichen Fibonacci-Projektionen (70,55/70,81 USD) unterstreiche die Bedeutung dieser Zielmarke zusätzlich. Da wir explizit über den erfolgten Flaggenausbruch argumentieren würden, sollte die Wheaton Precious Metals-Aktie in Zukunft nicht mehr in den o. g. alten Korrekturtrend zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 08.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:47,05 EUR -0,53% (08.05.2023, 08:07)TSE-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:69,72 CAD +0,17% (05.05.2023, 22:16)