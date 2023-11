Wien (www.aktiencheck.de) - Aufgrund der kurzen Zeit seit der weiten Verbreitung von KI-Modellen ist die Datengrundlage zwar noch recht dünn, aber basierend auf Prognosen und Umfragen lassen sich dennoch schon kohärente Schlüsse ziehen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Basierend auf den oben angeführten Argumenten würden die Analysten für die kommenden Quartale eine weiterhin dynamische Entwicklung des KI-Segments erwarten. Auch wenn die großen Produktivitätsgewinne noch einige Zeit auf sich warten lassen, so treiben bereits die Aussichten auf diese die Marktpreise aktuell nach oben, so die Analysten der RBI. Vor allem die "Glorreichen Sieben" bzw. Unternehmen in ähnlichen Sparten, hätten in dieser ersten Implementierungsphase überproportional profitieren können. Die Analysten würden aber erwarten, dass auch andere Unternehmen aus diversen Branchen von der Implementierung der Künstlichen Intelligenz profitieren würden. Zudem sind wir weiters der Meinung, dass die disruptive KI-Technologie langfristig betrachtet, teilweise drastische und vor allem nachhaltige Veränderungen in unserer Arbeitsweise hervorrufen wird, so die Analysten der RBI.



Zukünftig werden unsere Tätigkeiten immer stärker auf eine KI-Unterstützung ausgerichtet sein, wodurch sich die Effizienz und Produktivität in den kommenden Jahren vermutlich recht deutlich steigern lassen dürfte, so die Analysten der RBI. Wann und wie stark sich diese Entwicklung bzw. deren Fortschritte materialisieren würden, sei aber schwer zu prognostizieren, zumal die vielerorts ausgerufene KI-Revolution - zumindest relativ gesehen - erst noch in den Kinderschuhen stecke. Klar sei aber, dass es sich bei der Thematik um einen Megatrend und keinen kurzfristigen Hype handle und deshalb auch an der Börse das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sei. (24.11.2023/ac/a/m)





