Der schleichende Vertrauensverlust bei der Credit Suisse sei allerdings schon länger im Gange. Dieser resultiere etwa aus den jahrelangen Konzernumbaumaßnahmen, in denen das Institut mehr mit sich selbst beschäftigt gewesen sei und die zur Abwanderung von Mitarbeitern geführt hätten; oder der unklaren Strategie hinsichtlich der Investmentbankingsparte, die wegen des Russland-Ukraine-Konflikts und ausbleibender Deals ohnehin schwächele. Mangelnde interne Kontrollsysteme hätten auch zum CHF 4,4 Mrd.-teuren Debakel hinsichtlich der Pleite des US-Hedgefonds Archegos Capital im Jahr 2021 geführt. Im Vorjahr habe Credit Suisse nicht nur einen Verlust in Höhe von CHF 7,3 Mrd. verbucht, sondern habe allein im Schlussquartal 2022 den Abfluss von Kundengeldern im Volumen von CHF 111 Mrd. vermeldet.



Folglich sei klar, dass die Liquiditätshilfe die Sorge vor einem größeren und letztlich auch existenzbedrohlichen Kundenansturm bei der Credit Suisse substanziell dämpfe und damit auch das systemische Risiko für den gesamten Bankensektor verringere. Für die Sicherstellung von Credit Suisse zukünftiger Profitabilität werde von zentraler Bedeutung sein, ob der mit dem Vertrauensverlust einhergehende Abfluss von Kundengeldern und die daraus resultierende Erosion der Erträge gestoppt werden könne. Des Weiteren müsse auch eine Lösung für die Investmentbankingsparte der Bank gefunden oder eben dessen Rentabilität durch die Akquise neuer Mandate sichergestellt werden, um eine nachhaltige Entspannung des Sentiments zugunsten von Credit Suisse zu erreichen.



Nicht nur die Bankenbranchenindices, sondern ebenfalls der breite Aktienmarkt habe sich zuletzt von den Turbulenzen rund um die Credit Suisse beeindruckt gezeigt. So habe der Euro STOXX 50 um 3,5% nachgegeben. Beim finanzlastigen ATX sei es sogar um 6,3% nach unten gegangen. Damit seien die seit Jahresbeginn angehäuften Kurszuwächse bei der Eurozone-Benchmark deutlich zusammengeschmolzen bzw. notiere der Wiener Leitindex nach einem zwischenzeitlichen Kursplus von mehr als 12% nunmehr praktisch wieder dort, wo man Anfang Januar losgestartet sei. Die Marktbewegung am Donnerstag zeige sich trotz der kalmierenden Nachrichten aus der Schweiz bislang schleppend.



Klar sei, dass die gehäuften "Einzelfälle" der letzten Tage aus der Bankenbranche Verunsicherung erzeugt hätten und der eine oder andere Investor die Frage stelle, ob die Fälle ein Symptom für ein größeres Problem darstellen würden, da historisch gesehen ein Überspannen bei der geldpolitischen Straffung oftmals den Endpunkt einer wirtschaftlichen Aufschwungsphase bedeutet habe.



Die dahingehenden Risiken seien zwar nicht gänzlich von der Hand zu weisen, dennoch würden die Analysten aber glauben, dass dies aktuell nicht der Fall sei. Positiv sei zu werten, dass die Behörden sowohl in den USA als auch in der Schweiz sehr schnell und recht umfassend auf die Probleme reagiert hätten. Die gesetzten Eindämmungsmaßnahmen würden die Analysten als ausreichend sehen, um eine Marktberuhigung herbeizuführen und die systemischen Risiken einzuhegen.



Das heiße aber nicht, dass noch weitere Einzelfälle aufkommen könnten und dann zwischenzeitlich für Unruhe sorgen würden. Dennoch sollte sich im Markt sukzessive die Sichtweise durchsetzen, dass die handelnden Akteure im Zweifelsfall bereit seien mit Unterstützungsmaßnahmen einzugreifen. Spannend sei zudem, wie die großen Notenbanken auf die Verspannungen im Finanzsektor reagieren würden.



Hier würden die Analysten glauben, dass sowohl die EZB (trotz der heutigen Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte) als auch die FED trotz der Wichtigkeit der Inflationsbekämpfung auf die Finanzmarktbedingungen Rücksicht nehmen würden. Paradoxerweise habe der jüngste Anstieg der Risikoaversion und der damit einhergehende Rückgang bei den Benchmarkrenditen ebenfalls für etwas Entspannung gesorgt, auch wenn dies finanzierungsseitig teilweise durch auslaufende Credit-Spreads konterkariert worden sei.



Da die Analysten weiterhin von einer nur "milden Rezession" sowohl in den USA als auch der Eurozone ausgehen würden und aus ihrer Sicht eine Beruhigung der Lage im Bankensektor durch die gesetzten Krisenmaßnahmen wahrscheinlich erscheine, würden sie davon ausgehen, dass sich die internationalen Aktienmärkte - trotz kurzfristig deutlich erhöhter Volatilität - im weiteren Jahresverlauf wieder in Richtung Erholungskurs entwickeln sollten. Dies zumal sich durch die Kursrückgänge die Bewertungsrelationen wieder aktiviert hätten und diverse Stimmungs-Indikatoren mittlerweile wieder ein erhöhtes Maß an Stress signalisieren würden. (Ausgabe vom 16.03.2023) (17.03.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Ereignisse rund um den Kollaps dreier US-Institute ergriffen nun auch den europäischen Bankensektor, so Christian Hinterwallner und Aaron Alber von der Raiffeisen Bank International AG.Im Kreuzfeuer stehe dabei die Schweizer Großbank Credit Suisse (ISIN CH0012138530/ WKN 876800), mit der erstmals auch eine systemrelevante Bank in ernstzunehmende Turbulenzen gerate. Mit einem Vertrauensverlust und dem massiven Abfluss von Kundengeldern habe das Institut schon vorher zu kämpfen gehabt. Die ausbleibende Unterstützung eines Großaktionärs habe das Fass mit einem Kurssturz von mehr als 24% letztendlich zum Überlaufen gebracht und die Schweizerische Nationalbank (SNB) und Finanzmarktaufsicht (FINMA) veranlasst, der Credit Suisse noch am Abend Liquidität bereitzustellen. Ein Liquiditätsengpass und systemischer Schock scheinen damit gebannt.Der Kollaps von drei US-Banken (Silvergate Capital (ISIN US82837P4081/ WKN A2PCBX), Silicon Valley Bank (ISIN US78486Q1013/ WKN A0ET46), Signature Bank (ISIN US82669G1040/ WKN A0B9ZR)) innerhalb kurzer Zeit habe Erinnerungen an die große Finanzkrise der Jahre 2007/08 geweckt. Mit den Credit Suisse-Turbulenzen hätten die Verwerfungen nun auch auf Europa übergegriffen und die europäischen Aktienmärkte deutlich nach unten gezogen. Hervor habe hier mit einem Tagesverlust von rund 7% insbesondere der Branchenindex STOXX Europe 600 Banks gestochen.Wenngleich Credit Suisse zu jedem Zeitpunkt die für systemrelevante Banken geltenden besonderen Vorschriften hinsichtlich der Eigenkapitalquoten und Liquiditätsanforderungen erfüllt habe, hätten SNB und FINMA in einer gemeinsamen Stellungnahme informiert, dem Institut Liquidität bereitzustellen, welche Credit Suisse dann auch sogleich in Anspruch genommen habe. Die Fazilität sehe ein Volumen von bis zu CHF 50 Mrd. vor und solle Zweifel hinsichtlich der Liquiditätsausstattung ausräumen sowie ein Übergreifen der Turbulenzen auf andere Marktteilnehmer verhindern. Die Aktie der Credit Suisse notiere nach dem gestrigen Abverkauf wieder mehr als 20% im Plus und auch die Kreditausfallsversicherungen (CDS) der Bank würden Entspannung signalisieren.Zumal sich aus einem Fall wie der Credit Suisse, ähnlich wie bei einer achtlos weggeworfenen Zigarette im Wald bei zögerlichem Handeln schnell ein Flächenbrand entwickeln könne, stelle die Aufsicht lieber früher als später durch ein beherztes Eingreifen eine Beruhigung der Lage sicher.Ein Kernproblem der Turbulenzen würden sicherlich auch die Anleihebestände darstellen, welche im Zuge der aggressiven geldpolitischen Normalisierung unter Druck - und in den Büchern der Banken damit "unter Wasser" geraten seien. Wenngleich deren Kursverluste bei "Halten bis Laufzeitende" ergebnisseitig nicht erfasst werden müssten, könne ein notwendig gewordenes Freispielen von Liquidität bei einem massiven Abzug von Kundeneinlagen das Aufdecken dieser Verluste notwendig machen. Ziel der SNB/FINMA-Maßnahme sei es daher, eine Negativspirale zu durchbrechen und das Vertrauen in das Institut bzw. die Märkte wieder herzustellen sowie einen möglichen Dominoeffekt von Beginn an zu unterbinden.