Börsenplätze Westwing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Westwing-Aktie:

8,945 EUR +0,73% (22.12.2022, 09:45)



XETRA-Aktienkurs Westwing-Aktie:

9,10 EUR +2,25% (22.12.2022, 09:43)



ISIN Westwing-Aktie:

DE000A2N4H07



WKN Westwing-Aktie:

A2N4H0



Ticker-Symbol Westwing-Aktie:

WEW



Kurzprofil Westwing Group AG:



Die Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) ist der Marktführer für inspirationsgetriebenen Home & Living eCommerce in Europa und erzielte im Geschäftsjahr 2020 EUR 433 Mio. Umsatz. Mit seinem "Shoppable Magazine" inspiriert Westwing seine treuen "Home Enthusiast"-Kunden durch eine kuratierte Auswahl an Produkten, die Westwing mit wundervollen Inhalten kombiniert. Westwing erzielt mehr als 79 Prozent seiner Bestellungen mit Bestandskunden. Die Mission von Westwing ist: To inspire and make every home a beautiful home. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München. Westwing ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und ist in elf europäischen Ländern aktiv. (22.12.2022/ac/a/nw)





München (www.aktiencheck.de) - Shortseller GSA Capital Partners LLP fährt Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der Westwing Group AG spürbar zurück:Der Rückzug des Hedgefonds GSA Capital Partners LLP aus ihrem Engagement in den Aktien des Online-Möbelhändlers Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) hat an Dynamik gewonnen.Der Londoner Hedgefonds GSA Capital Partners LLP hat am 16.11.2022 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,80% auf 0,78% und am 20.12.2022 wieder von 0,78% auf 0,69% der Westwing-Aktien verringert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Westwing-Aktien:0,68% UBS O'Connor Limited (16.05.2022)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 1,37% der Westwing-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.