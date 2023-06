Hinweis: Die Aktie von Westwing befindet sich im Realdepot des Depotchamp.



9,25 EUR +0,54% (07.06.2023)



9,20 EUR (07.06.2023)



DE000A2N4H07



A2N4H0



WEW



Die Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) ist der Marktführer für inspirationsgetriebenen Home & Living eCommerce in Europa und erzielte im Geschäftsjahr 2020 EUR 433 Mio. Umsatz. Mit seinem "Shoppable Magazine" inspiriert Westwing seine treuen "Home Enthusiast"-Kunden durch eine kuratierte Auswahl an Produkten, die Westwing mit wundervollen Inhalten kombiniert. Westwing erzielt mehr als 79 Prozent seiner Bestellungen mit Bestandskunden. Die Mission von Westwing ist: To inspire and make every home a beautiful home. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München. Westwing ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und ist in elf europäischen Ländern aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Westwing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Möbelhändlers Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einer Vervielfachung vor zwei Jahren sei der Hot-Stock Westwing wieder auf ein niedriges Kursniveau zurückgekommen. Ergebe sich bei dem moderat bewerten Papier nun eine Chance auf einen zweiten Turnaround?Ein neuer Gartenstuhl für die Sonnenterasse oder Lounge-Möbel für die Gartenparty: Westwing habe im Mai im Outdoor-Segment eine "sehr starke" Nachfrage verzeichnet, während sich andere Kategorien trotz Rezessionsängsten "stabil" entwickeln würden.Der "Aktionär" Hot Stock Report habe im Mai mit dem Westwing-CEO Dr. Andreas Hoerning per Teams-Videocall gesprochen. Er bestätige, Künstliche Intelligenz werde künftig "noch viel stärker helfen". Für die Logistik und Nachfrageprognose werde Künstliche Intelligenz zum Teil schon eingesetzt und die KI mache auch für die Erstellung von Inhalten und die Verbesserung der Suche Sinn.Auch die eigene Westwing-Marke helfe: "Im Premium- und Luxury-Bereich sehen wir nicht so große Rabattschlachten. Grundsätzlich haben wir im Markt den Höhepunkt der Rabatte wohl letztes Jahr gesehen." Westwing habe seine Hausaufgaben gemacht: "Wir sind sehr zufrieden, wie wir die Kosten reduzieren konnten. Wir können die nächsten Jahre sehr starke Skaleneffekte heben. So ist etwa das Logistikzentrum fertig, jedoch noch nicht ausgelastet. In Richtung 2024 wird das Marktumfeld wohl besser. Wir sehen die nächsten zwei, drei Jahre große Fortschritte." Übrigens kaufe Westwing eigene Aktien zurück. "Antizyklisch agieren und investieren macht grundsätzlich oft Sinn an der Börse."Klare Ansage: "Wir glauben, dass die Aktie sehr attraktiv ist und mittel- und langfristig großes Potenzial hat." Ziele für 2030: "Ein verbessertes Produktangebot, weitere Sales-Channels wie B2B und Services wie Produktberatung." (Analyse vom 07.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link