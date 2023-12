Tradegate-Aktienkurs Western Digital-Aktie:

47,53 EUR +5,14% (21.12.2023)



NASDAQ-Aktienkurs Western Digital-Aktie:

52,38 EUR +6,01% (21.12.2023)



ISIN Western Digital-Aktie:

US9581021055



WKN Western Digital-Aktie:

863060



NASDAQ Ticker-Symbol Western Digital-Aktie:

WDC



Kurzprofil Western Digital:



Die Western Digital Corporation (ISIN: US9581021055, WKN: 863060, NASDAQ Ticker-Symbol: WDC) mit Sitz in San Jose (US-Bundesstaat Kalifornien) einer der Marktführer im Bereich von Speicherprodukten für Industrie- und für Privatkunden. Die Speichermedien von Western Digital werden u.a. in Desktop-Computern und Notebooks eingesetzt sowie als externe Speicher angeboten. Das Konzernportfolio umfasst die Marken WD, SanDisk, G-Technology und Upthere. (22.12.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Western Digital-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Western Digital-Aktie (ISIN: US9581021055, WKN: 863060, NASDAQ Ticker-Symbol: WDC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wenn der PC-Sektor offensichtlich aus seinem Tal komme, würden solche Unternehmen wie Western Digital, die bei Festplatten für Computer führend seien, davon auch profitieren. Mit einem KGV von 12 sei Western Digital günstig bewertet. Die Bewertung von Western Digital ist also noch absolut vertretbar, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.12.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Western Digital-Aktie: