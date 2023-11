Tradegate-Aktienkurs Western Digital-Aktie:

ISIN Western Digital-Aktie:

US9581021055



WKN Western Digital-Aktie:

863060



NASDAQ Ticker-Symbol Western Digital-Aktie:

WDC



Kurzprofil Western Digital:



Die Western Digital Corporation (ISIN: US9581021055, WKN: 863060, NASDAQ Ticker-Symbol: WDC) mit Sitz in San Jose (US-Bundesstaat Kalifornien) einer der Marktführer im Bereich von Speicherprodukten für Industrie- und für Privatkunden. Die Speichermedien von Western Digital werden u.a. in Desktop-Computern und Notebooks eingesetzt sowie als externe Speicher angeboten. Das Konzernportfolio umfasst die Marken WD, SanDisk, G-Technology und Upthere. (21.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Western Digital-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Die Analysten von Goldman Sachs stufen die Western Digital-Aktie (ISIN: US9581021055, WKN: 863060, NASDAQ Ticker-Symbol: WDC) von "sell" auf "neutral" hoch.Die Hochstufung sei mit der Verbesserung von Angebot und Nachfrage bei NAND, einer zyklischen Erholung des Marktes für Nearline-Festplatten und der Einführung einer Sum-of-the-parts-Komponente in den Bewertungsrahmen begründet worden, nachdem das Management von Western zu dem Schluss gekommen sei, dass die Ausgliederung des NAND-Geschäfts die beste, umsetzbare Option zur Wertsteigerung wäre.Die Analysten seien zwar immer noch besorgt, dass der zyklische Aufschwung bei NAND "nur von kurzer Dauer sein könnte und/oder im Vergleich zu DRAM zu gering ausfällt", würden aber glauben, dass die Kombination aus Anpassungen auf der Angebotsseite und einer Normalisierung der Nachfrage in den kommenden Quartalen zu einer positiven Revision der Gewinnschätzungen führen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Western Digital-Aktie: