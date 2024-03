NASDAQ-Aktienkurs Western Digital-Aktie:

68,08 USD -0,10% (26.03.2024)



ISIN Western Digital-Aktie:

US9581021055



WKN Western Digital-Aktie:

863060



Ticker-Symbol Western Digital-Aktie:

WDC



NASDAQ-Symbol Western Digital-Aktie:

WDC



Kurzprofil Western Digital Corporation:



Die Western Digital Corporation (ISIN: US9581021055, WKN: 863060, Ticker-Symbol: WDC, NASDAQ-Symbol: WDC) mit Sitz in San Jose (US-Bundesstaat Kalifornien) ist einer der Marktführer im Bereich von Speicherprodukten für Industrie- und für Privatkunden. Die Speichermedien von Western Digital werden u.a. in Desktop-Computern und Notebooks eingesetzt sowie als externe Speicher angeboten. Das Konzernportfolio umfasst die Marken WD, SanDisk, G-Technology und Upthere. (27.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Western Digital-Aktienanalyse von Evercore ISI:Die Analysten von Evercore ISI nehmen die Coverage der Aktie von Western Digital Corporation (ISIN: US9581021055, WKN: 863060, Ticker-Symbol: WDC, NASDAQ-Symbol: WDC) auf.Evercore ISI sehe das Unternehmen als "einzigartig positioniert, um angesichts einer Reihe von Rückenwind zu outperformen" und stelle fest, dass die Schätzungen etwa 10% höher seien als die des Marktes. Evercore erwarte, dass die Geschichte in den nächsten zwei bis drei Quartalen "weniger kompliziert" werden werde, da Western Digital in zwei verschiedene Vermögenswerte aufgeteilt werde. Die Analysten würden hinzufügen, dass die Analyse nahelege, dass der Vermögenswert auf der Basis der Summe der Teile 80 bis 85 US-Dollar wert sein sollte, obwohl einige verlorene Kosten diese Zahl verringern könnten, wenn die Details geklärt würden.Die Analysten von Evercore ISI haben die Coverage der Western Digital-Aktie mit dem Votum "outperform" aufgenommen. Das Kursziel laute 80,00 USD. (Analyse vom 26.03.2024)Börsenplätze Western Digital-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Western Digital-Aktie:63,88 EUR +0,63% (27.03.2024, 11:04)