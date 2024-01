Tradegate-Aktienkurs Western Digital-Aktie:

47,48 EUR +3,97% (16.01.2024, 11:23)



NASDAQ-Aktienkurs Western Digital-Aktie:

50,005 USD -1,18% (12.01.2024, 22:00)



ISIN Western Digital-Aktie:

US9581021055



WKN Western Digital-Aktie:

863060



NASDAQ Ticker-Symbol Western Digital-Aktie:

WDC



Kurzprofil Western Digital:



Die Western Digital Corporation (ISIN: US9581021055, WKN: 863060, NASDAQ Ticker-Symbol: WDC) mit Sitz in San Jose (US-Bundesstaat Kalifornien) einer der Marktführer im Bereich von Speicherprodukten für Industrie- und für Privatkunden. Die Speichermedien von Western Digital werden u.a. in Desktop-Computern und Notebooks eingesetzt sowie als externe Speicher angeboten. Das Konzernportfolio umfasst die Marken WD, SanDisk, G-Technology und Upthere. (16.01.2024/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Western Digital-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Western Digital-Aktie (ISIN: US9581021055, WKN: 863060, NASDAQ Ticker-Symbol: WDC) von "hold" auf "buy" hoch.Seitdem das Unternehmen Ende Oktober seine Ergebnisse für das September-Quartal vorgelegt habe, hätten sich die NAND-Preise schneller als erwartet verbessert, so dass die Deutsche Bank davon ausgehe, dass die Fundamentaldaten für das zweite Quartal des Geschäftsjahres am oberen Ende der Prognosen liegen würden. Darüber hinaus gehe das Researchhaus davon aus, dass die Ausgliederung des Flash-Geschäfts von Western Digital als eigenständiges Unternehmen wie geplant in der zweiten Jahreshälfte 2024 abgeschlossen werden könne, da keine behördliche Genehmigung erforderlich sei. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis der Aktie sei nach Ansicht der Deutschen Bank attraktiv.Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Western Digital-Aktie von "hold" auf "buy" herauf. Das Kursziel werde von 45 USD auf 65 USD angehoben. (Analyse vom 16.01.2024)Börsenplätze Western Digital-Aktie: