Tradegate-Aktienkurs Western Alliance Bancorporation-Aktie:

54,00 EUR 0,00% (12.03.2024, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Western Alliance Bancorporation-Aktie:

58,68 USD -0,56% (12.03.2024, 21:00)



ISIN Western Alliance Bancorporation-Aktie:

US9576381092



WKN Western Alliance Bancorporation-Aktie:

WEA



Ticker-Symbol Western Alliance Bancorporation-Aktie:

WEA



NYSE-Symbol Western Alliance Bancorporation-Aktie:

WAL



Kurzprofil Western Alliance Bancorporation:



Western Alliance Bancorporation (ISIN: US9576381092, WKN: A0ETE2, Ticker-Symbol: WEA, NYSE-Symbol: WAL) ist eine Bankholdinggesellschaft. Das Unternehmen bietet über seine Tochtergesellschaft, die Western Alliance Bank (WAB), ein umfassendes Spektrum an maßgeschneiderten Kredit-, Einlagen- und Treasury-Management-Funktionen, einschließlich Überweisungen und anderen digitalen Zahlungsangeboten. (13.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Western Alliance Bancorporation-Aktienanalyse von der Citigroup:Ben Gerlinger, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Western Alliance Bancorporation (ISIN: US9576381092, WKN: A0ETE2, Ticker-Symbol: WEA, NYSE-Symbol: WAL) unverändert mit "buy" ein.Ben Gerlinger habe im Rahmen einer Vorschau auf die Ergebnisse des ersten Quartals seine Kursziele für Regionalbanken angepasst. Im Laufe des Quartals habe die Umstellung von etwa sechs auf drei Zinssenkungen der Federal Reserve die allgemeine Stimmung in der Branche belastet, so Ben Gerlinger von der Citigroup in einer Research-Note an die Anleger. Das Unternehmen sei jedoch der Ansicht, dass der Markt das Rentabilitätspotenzial in diesem moderat höheren Umfeld verpasse.Die heutigen abgezinsten Bewertungen sollten steigen, sobald sich die Sorgen um Gewerbeimmobilien durch die Zinssenkungen zerstreuen würden, so Citi. Die Citi sei der Meinung, dass die Banken die Mauer der Besorgnis in diesem Sommer erklimmen könnten, wenn die Annahmen über Zinssenkungen zur Realität würden.Ben Gerlinger, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Western Alliance Bancorporation weiterhin mit "buy" ein und senkt das Kursziel von 82 auf 79 USD. (Analyse vom 13.03.2024)Börsenplätze Western Alliance Bancorporation-Aktie: