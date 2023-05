Börsenplätze Western Alliance Bancorp-Aktie:



Western Alliance Bancorporation (ISIN: US9576381092, WKN: A0ETE2, Ticker-Symbol: WEA, NYSE-Symbol: WAL) ist eine Bankholdinggesellschaft. Das Unternehmen bietet über seine Tochtergesellschaft, die Western Alliance Bank (WAB), ein umfassendes Spektrum an maßgeschneiderten Kredit-, Einlagen- und Treasury-Management-Funktionen, einschließlich Überweisungen und anderen digitalen Zahlungsangeboten. (18.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Western Alliance Bancorp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Western Alliance Bancorporation (ISIN: US9576381092, WKN: A0ETE2, Ticker-Symbol: WEA, NYSE-Symbol: WAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.An der Wall Street hätten am Mittwochnachmittag die Aktien der Regionalbanken Western Alliance und PacWest ( ISIN US6952631033 WKN A0Q16R ) im Fokus der Anleger gestanden. Während die eine kurz nach Handelsbeginn um mehr als 12 Prozent in die Höhe geschnellt sei, seien es bei der anderen rund 8 Prozent gewesen.Der Grund seien positive Neuigkeiten von Western Alliance. Das Institut habe bekannt gegeben, dass die Einlagen seit dem Quartalsende um mehr als 2 Milliarden Dollar gestiegen seien. Die Regionalbank habe Stabilität in einem unsicheren operativen Umfeld bewiesen, würden die Analysten von Bloomberg Intelligence, Herman Chan und Sergio Ferreira, schreiben. Sie sähen Western Alliance nun als gut aufgestellt an. Die Bank verfüge über 22,6 Milliarden Dollar an Liquidität bei lediglich 10 Milliarden Dollar an ungesicherten Einlagen.Ben Gerlinger, Analyst bei der Hovde Group, sage: "Wir sind der Meinung, dass Western Alliance nicht nur den Sturm überstehen wird, sondern besser positioniert ist als die meisten Konkurrenten." Er vergebe ein "outperform"-Rating mit Kursziel 60 Dollar.Wer ein paar Euro zum Spekulieren übrig hat, greift bei der Western Alliance Bancorp zu (aktueller Kurs: 34,79 Dollar), so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur PacWest Bancorp-Aktie. (Analyse vom 17.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link