27,00 EUR -11,76% (05.04.2023, 22:02)



29,37 USD -12,38% (05.04.2023, 22:00)



US9576381092



WEA



WEA



WAL



Western Alliance Bancorporation (ISIN: US9576381092, WKN: A0ETE2, Ticker-Symbol: WEA, NYSE-Symbol: WAL) ist eine Bankholdinggesellschaft. Das Unternehmen bietet über seine Tochtergesellschaft, die Western Alliance Bank (WAB), ein umfassendes Spektrum an maßgeschneiderten Kredit-, Einlagen- und Treasury-Management-Funktionen, einschließlich Überweisungen und anderen digitalen Zahlungsangeboten. (05.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Western Alliance Bancorp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Western Alliance Bancorporation (ISIN: US9576381092, WKN: A0ETE2, Ticker-Symbol: WEA, NYSE-Symbol: WAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das US-Bankenbeben sei noch nicht vorbei. Am Mittwoch stünden die Papiere der Western Alliance Bancorp. sowie der First Republic Bank zunächst einmal mehr unter Druck. Im Handelsverlauf würden die Papiere der beiden US-Regionalbanken jedoch eine starke Gegenbewegung starten. Grund dafür seien diese Nachrichten über die Entwicklung der Bankeinlagen.Die Aktien der Western Alliance Bancorp hätten ihre Verluste zur Wochenmitte von zeitweise 20 Prozent auf rund 12 Prozent reduziert. Grund dafür sei die Nachricht, dass sich die Geldabflüsse der US-Regionalbank stabilisieren würden.Der in Phoenix ansässige Kreditgeber habe in einem Update mitgeteilt, dass die Nettoabflüsse stark zurückgegangen seien und bis zum 17. März wieder ein normales Niveau erreicht hätten. Die Einlagensalden seien seit dem 30. März bis zum Quartalsende um etwa 900 Millionen Dollar gestiegen, habe die Bank laut einem CNBC-Bericht hinzugefügt.Aus Sicht des "Aktionär" sollten Anleger kleinere US-Regionalbanken meiden, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär" zur Western Alliance Bancorp-Aktie. (Analyse vom 05.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link