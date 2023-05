Börsenplätze Western Alliance Bancorp-Aktie:



Kurzprofil Western Alliance Bancorporation:



Western Alliance Bancorporation (ISIN: US9576381092, WKN: A0ETE2, Ticker-Symbol: WEA, NYSE-Symbol: WAL) ist eine Bankholdinggesellschaft. Das Unternehmen bietet über seine Tochtergesellschaft, die Western Alliance Bank (WAB), ein umfassendes Spektrum an maßgeschneiderten Kredit-, Einlagen- und Treasury-Management-Funktionen, einschließlich Überweisungen und anderen digitalen Zahlungsangeboten. (04.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Western Alliance Bancorp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Western Alliance Bancorporation (ISIN: US9576381092, WKN: A0ETE2, Ticker-Symbol: WEA, NYSE-Symbol: WAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit dem Untergang der Silicon Valley Bank stünden amerikanische Regionalbanken unter Druck. Am Donnerstag breche der Aktienkurs der Western Alliance Banccorporation um zeitweise 50 Prozent ein. Zuvor habe die "Financial Times" berichtet, die US-Bank plane einen Verkauf. In einer Stellungnahme habe das Management den Bericht als unwahr zurückgewiesen und eine Drohung ausgestoßen.In der Stellungnahme der Bank heiße es: "Der heutige Bericht der "Financial Times", wonach Western Alliance einen möglichen Verkauf des gesamten Unternehmens oder eines Teils davon erwägt, ist in jeder Hinsicht kategorisch falsch. Nicht ein einziges Element des Artikels ist wahr. Western Alliance erwägt weder einen Verkauf noch hat es einen Berater beauftragt, strategische Optionen zu prüfen."Weiter werfe Western Alliance der Zeitung vor, sich schändlich und unverantwortlich zu verhalten, indem sie sich vor den Karren von Short-Sellern spannen ließe. Man wolle nun prüfen, ob man gegen die Zeitung juristisch vorgehe.Dass das Dementi von Western Alliance den anhaltenden Kursabsturz verhindern könne, erscheine zumindest unwahrscheinlich. Zu groß sei derzeit die Verunsicherung im Markt hinsichtlich weiterer Bankenpleiten, zu tief sitze das Misstrauen der Investoren. Die Aktie von Western Alliance stolpere im aktuellen Handel von einer durch die enorme Volatilität ausgelösten Zwangspause zur nächsten.Aktuell steht das Papier mit einem Rückgang von 40 Prozent knietief im Verlust, so Martin Weiß von "Der Aktionär" zur Western Alliance Bancorp-Aktie. (Analyse vom 04.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link