unsplash.com ©Aidan Howe CCO Public Domain

Die Glücksspielbranche als Krisengewinner

Digitaler Innovationstreiber

Ohne moderne, digitale Technologien wäre die Erfolgsgeschichte der Online-Casinos und des iGamings kaum denkbar. Ausschlaggebend sind dabei vor allem zwei Faktoren: Mobile Endgeräte und der gute Netzausbau. Smartphones und Tablets der neusten Generation sind leistungsstark genug, um selbst anspruchsvolle iGaming-Anwendungen flüssig wiederzugeben. So können Glücksspieler nicht nur von Zuhause aus, sondern auch in der Bahn, im Wartezimmer oder auf Reisen Zeit mit ihren Lieblingsgames verbringen. Den Anfang haben virtuelle Abbilder echter Slot-Automaten gemacht. Dadurch sind auch die Spiele großer Marken schon recht früh in Online-Casinos verfügbar gewesen. Ergänzt wird dieses Angebot mittlerweile durch Sportwetten aller Art, aber auch durch eine Vielzahl von Augmented- und Virtual-Reality-Spielen.



Besonders beliebt sind beispielsweise Live-Poker-Runden, bei denen Spieler einem echten Croupier per Livestream zugeschaltet werden. Dieser leitet das Spiel professionell an, weshalb Poker-Kenner auch online nicht auf den gewohnten Komfort zu verzichten brauchen. Manche Anbieter gehen sogar noch einen Schritt weiter und unterstützen VR-Brillen, durch die der Spieler den Eindruck bekommt, wirklich am Spieltisch zu sitzen. Mit seinen smarten und technikfixierten Geschäftsmodellen sind Online-Casinos längst zum Vorbild für Gaming-Entwickler aus der Videospielindustrie geworden. Optionale In-Game-Käufe, die mittlerweile einen Großteil der weltweiten Branchenumsätze ausmachen, orientieren sich oft stark an bekannten iGaming-Mechanismen. Selbst der Blockchain-Hype der letzten Jahre wurde von der Glücksspielindustrie aufgegriffen. So sind innerhalb kurzer Zeit viele Online-Spielbanken entstanden, die auf Ein- und Auszahlungen mit Kryptogeld setzen.



unsplash.com ©Erik Mclean CCO Public Domain



Wirtschaftliche und juristische Rahmenbedingungen sind ausschlaggebend

Durch den Online-Casino-Boom herrscht reger Wettbewerb auf dem Markt. Dieser bringt die Anbieter aus der Branche dazu, fortlaufend zu investieren und ihr Portfolio zu erweitern. Für Anleger spielt dies eine entscheidende Rolle, weil auch die börsennotierten Branchengrößen so vergleichsweise schnell wachsen. Vor dem Ankauf von Aktien gilt es jedoch, die wirtschaftlichen und juristischen Rahmenbedingungen im Land des Unternehmens genauer unter die Lupe zu nehmen. Diese dürften je nach Standort verschieden ausfallen, da das Glücksspiel international sehr unterschiedlich reguliert wird. Ändern sich die Regularien, hat dies entscheidende Auswirkungen auf den betroffenen Markt. Zuletzt ließ sich diese Dynamik im Rahmen der Lockerung durch den deutschen Glücksspielstaatsvertrag beobachten.



Die einheitlichen Regeln geben den Anbietern mehr Rechtssicherheit, wodurch diese bereit sind, größere Investitionen zu tätigen. Außerdem können konjunkturelle Einflüsse das Wachstum beeinflussen. Anleger müssen also beachten, in welchen Märkten ein Unternehmen aktiv ist und wie es um die wirtschaftliche Situation vor Ort bestellt ist. Weitere Indikatoren für den richtigen Zeitpunkt zum Aktienkauf sind aktuelle Branchentrends und der Grad der Diversifizierung.



Die Zukunft der Glücksspielindustrie

Experten schätzen derzeit, dass der iGaming-Sektor nicht nur eine beeindruckende Entwicklung vollzogen hat, sondern diese Reise auch in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Zwar sind langfristige Prognosen immer bis zu einem gewissen Grad reine Spekulation, doch derzeit deutet vieles darauf hin, dass die Glücksspielindustrie auch kommende technologische Trends zu adaptieren weiß. Aussichtsreiche Kandidaten sind die KI-Modelle und das Metaverse. Erstere spielen eine große Rolle, wenn es um die Simulation von noch realistischeren Spielumgebungen geht. So wäre es denkbar, dass Poker-Profis in Zukunft unter sehr akkuraten Bedingungen gegen KI-Gegner trainieren können. Außerdem werden Chatbots wohl beim Kundenservice eine Schlüsselposition einnehmen. Das Metaverse hingegen könnte zukünftig als Fundament für eine völlig neue Art des AR- und VR-iGaming dienen. Spieler könnten sich Gewinne dann nicht nur einfach auszahlen lassen, sondern einen Teil auch für die Individualisierung des eigenen Metaverse-Avatars verwenden oder Utility-Token für Blockchain-basierte Dienstleistungen erwerben. Anlegern sollten die Umbrüche, Trends und Transformationsprozesse jedenfalls genaustens beobachten. (07.06.2023/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Einarmige Banditen und Würfelspiele waren gestern: Die Glücksspielbranche von heute ist digital und überaus innovativ. Kaum eine andere Industrie schöpft die Möglichkeiten virtualisierter Dienstleistungen besser aus. Dabei greift man gerne aktuelle Techniktrends auf und integriert diese gewinnbringend in das eigene Portfolio. Insbesondere in der Pandemie gehörten Sportwetten- und Online-Casino-Anbieter damit zu den großen Gewinnern. Aus diesem Grund interessieren sich auch immer mehr Investoren für Wertpapiere großer Glücksspielunternehmen. Wer sein Geld in der Branche anlegen möchte, sollte die zentralen Einflussfaktoren kennen und über neue Entwicklungen immer bestens informiert sein.Die digitale Transformation hat in den letzten Jahren so gut wie jede Branche auf den Kopf gestellt. Manchen Anbietern ist es im Rahmen technologischer Neuerungen gelungen, ihre geschäftlichen Aktivitäten mithilfe eines umfangreichen Online-Portfolios auszubauen. So wurden Online-Casinos zu einer immer größeren Konkurrenz für herkömmliche, terrestrische Spielbanken. Welches Potenzial in virtuellen Casinos steckt, hat sich während der Corona-Pandemie gezeigt. Während die Umsätze vieler Unternehmen ins Schwanken gerieten, konnte die Glücksspielindustrie die Ausfälle durch Lockdowns über ihre Online-Angebote kompensieren. Manche Marktteilnehmer durften sich sogar über einen Zuwachs freuen. Laut aktuellen Schätzungen setzen Marktteilnehmer in Deutschland allein mit ihrer Online-Sparte rund 2,8 Milliarden Euro um – Tendenz steigend. Top bewertete Online Casinos in Deutschland hinzu. Der neue Glücksspielstaatsvertrag hat diese Entwicklung beschleunigt, da es nun möglich ist, bundesweite Lizenzen zu erhalten. Zuvor waren die Aktivitäten von Online-Spielbanken aufgrund einer regionalen Sonderregelung auf Schleswig-Holstein beschränkt. Investoren, die am Erfolg der Big-Player der Branche partizipieren möchten, müssen sich derzeit jedoch meistens international umschauen. Insbesondere US-amerikanische Glücksspielkonzerne performen gut, doch auch der chinesische Markt wächst rasant.