Ein negatives Beispiel wäre, billige Aktien mit tiefem KGV oder Kurs-Buchwert-Verhältnis als Substanzwerte zu kategorisieren, ohne sich zu fragen, ob eine Wachstumsbeschleunigung das in Zukunft ändern könnte. So würden etwa Aktien mit hohem Return on Equity (RoE) als Qualitätsaktien eingestuft, wobei dieser RoE nur das Resultat der Qualität der Aktie sei, nicht aber deren Erklärung. Und wenn Aktien mit überdurchschnittlichem Umsatz-, Gewinn- und Margenwachstum als Wachstumsaktien deklariert würden, müsse man hinterfragen, wie nachhaltig dieses Wachstum sei.



Aus diesen Gründen könne ein aktives Management mit einem disziplinierten Ansatz über lange Zeitspannen einen Mehrwert generieren, ohne sich von der Value-versus -Growth-Debatte ablenken zu lassen. Dabei seien unterschiedliche Signale denkbar: Sei es, dass die Wachstumsduration für die kommenden Jahre unterschätzt werde, sodass langfristig Gewinnüberraschungspotenzial bestehe oder ein zu erheblicher Abschlag zu einem fairen Unternehmenswert aufgebaut worden sei, der über einen längeren Zeitraum abgebaut werden könne.



Keiner dieser Ansätze werde sich auf die Vergangenheit konzentrieren, wie es die statische Index-Aufteilung in Value und Growth tue. Aktive Investoren müssten das Rückgrat haben, dem Signal zu folgen, anstatt vor solchen Debatten zu kapitulieren. Als Konsequenz würden sich Wachstumsinvestoren von Unternehmen trennen, bevor sich deren Wachstum abschwäche und sie womöglich von Indexanbietern als Value-Aktien eingestuft würden. Oder es führe dazu, dass Value-Investoren das Bewertungspotenzial heben würden, weil sich die Wachstumsaussichten eines Unternehmens verbessern würden, bevor ein Indexanbieter es als Wachstumsaktie einstufe.



Und wie zielführend sei nun die Unterscheidung von Value und Growth in der aktuellen Inflationsdebatte? Biete sie in einem volatilen Umfeld vielleicht Lösungsansätze? Gemäß dem Argument, dass Value-Aktien eine niedrige Duration hätten und Wachstumsaktien eine hohe Duration, seien Letztere zinssensitiver und wären daher zu meiden. Die Aktienduration lehne sich an den Anleihenmarkt an.



Doch Anleihen würden keine Preissetzungsmacht besitzen, und genau diese sei der beste Inflationsschutz. Deshalb sei die Qualität einer Aktie, die in der Value-versus-Growth-Debatte keinen Platz habe, so wichtig. Schließlich könnten Qualitätsunternehmen durch starke wirtschaftliche Burggräben und die damit einhergehende hohe Preissetzungsmacht in ihren Märkten die Inflation an ihre Kunden weiterreichen, wodurch die Inflation kompensiert oder überkompensiert werde.



Ein Beispiel dafür sei Microsoft. Das Unternehmen habe letztes Jahr mit seinen Preiserhöhungen im Ausmaß von bis zu 25 Prozent für die Microsoft-365-Produkte eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Außerdem böten Qualitätsunternehmen durch ihre niedrige Verschuldung in einem Umfeld steigender Zinsen Schutz. Investitionen würden bei solchen Unternehmen häufig intern finanziert und nicht mit Anleihen oder Krediten. Aus all diesen Gründen erscheine eine Kategorisierung nach Value und Growth gerade im aktuellen Umfeld für langfristige Investitionen wenig zielführend. (23.08.2022/ac/a/m)







