Der Grund liege auf der Hand: Während im S&P 500, der weithin als bester Repräsentant der US-Börsenlandschaft gelte, die dynamischen Technologiewerte mit großem Abstand den gewichtigsten Sektor bilden würden, würden sie im Dow Jones nur eine untergeordnete Rolle spielen. Mit der Aufnahme des 1,8 Billionen Dollar schweren Online-Riesen Amazon statt der Apothekenkette Walgreens Ende Februar habe nun zumindest ein Vertreter der "Magnificient 7" Einzug in den ehrwürdigen Index gehalten.



Die 40.000-Punkte-Marke dürfte nach Ansicht vieler Marktakteure zwar noch in diesem Jahr fallen, eine Atempause nach der jüngsten Rekordjagd dürfte jedoch nicht überraschen. Der vom US-Fernsehsender CNN berechnete Fear & Greed Index, der sieben Indikatoren für das Anlegersentiment messe, signalisiere ein erhöhtes Korrekturrisiko. Mit 74 Punkten rangiere er nur einen Zähler vom Bereich "Extreme Gier" entfernt und mahne als Kontraindikator damit zu erhöhter Vorsicht.



Auch ein Blick auf die Bewertung lege eine Atempause nahe. Der Dow Jones weise aktuell ein KGV von knapp 19 auf Basis der bilanzierten Gewinne auf. Der 20-Jahres-Durchschnitt liege nur bei 15. Auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis notiere mit zurzeit 4,9 deutlich über dem langjährigen Schnitt von 3,5. (Ausgabe vom 08.03.2024) (11.03.2024/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Mit 39.120 Punkten erreichte der Dow Jones Anfang vergangener Woche den höchsten Stand seit seiner Gründung im Jahr 1895, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Damit habe der älteste Börsenindex der Welt binnen Jahresfrist um 18 Prozent zugelegt. Dennoch hinke das nur 30 Titel umfassende Traditionsbarometer seinem marktbreiten Pendant hinterher: Der S&P 500 Index ( ISIN US78378X1072 WKN A0AET0 ) habe im gleichen Zeitraum ein Plus von 28 Prozent geschafft.