Tradegate-Aktienkurs Wesdome Gold Mines-Aktie:

4,225 Euro -3,49% (03.02.2023, 22:26)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Wesdome Gold Mines-Aktie:

6,10 CAD -4,39% (03.02.2023, 22:00)



ISIN Wesdome Gold Mines-Aktie:

CA95083R1001

WKN Wesdome Gold Mines-Aktie:

A0JC4E



Ticker-Symbol Wesdome Gold Mines-Aktie:

RKVA



Toronto Stock Exchange-Symbol Wesdome Gold Mines-Aktie:

WDO



Kurzprofil Wesdome Gold Mines Ltd.:



Wesdome Gold Mines Ltd. (ISIN: CA95083R1001, WKN: A0JC4E, Ticker-Symbol: RKVA, Toronto Stock Exchange-Symbol: WDO) ist ein in Kanada ansässiger Goldproduzent mit zwei hochgradigen unterirdischen Vermögenswerten, der Eagle River Mine in Ontario und der Kiena Mine in Quebec. Das Unternehmen mit Sitz in Toronto hat ein Explorationsprogramm sowohl unter Tage als auch an der Oberfläche innerhalb des Minengebiets und auf regionaler Ebene im Eagle River- und Kiena-Komplex. (05.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wesdome Gold Mines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Wesdome Gold Mines Ltd. (ISIN: CA95083R1001, WKN: A0JC4E, Ticker-Symbol: RKVA, Toronto Stock Exchange-Symbol: WDO) unter die Lupe.Sowohl die Zahlen für 2022 als auch der Ausblick auf 2023 des kanadischen Goldproduzenten hätten sehr enttäuscht. Das liege v.a. an den Problemen mit der Kiena-Mine. Das hochgradige Erz werde man dort Unternehmensangaben zufolge erste 2024 erreichen. Das "schlechtere" Erz, höhere Kosten und kleinere Produktion würden derzeit das Projekt belasten. Der CEO habe für die offenbar zu optimistischen Prognosen die Verantwortung übernommen und seinen Hut genommen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.02.2023)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Wesdome Gold Mines-Aktie: