Je nachdem, was die Ursache für Inflation sei, könne die Inflation bestimmten Sektoren zugutekommen. Dies sei jedoch nicht der einzige Grund, warum Value funktioniert habe. In inflationären Zeiten sei zukünftiges Geld weniger wert. Die Zinssätze würden tendenziell ansteigen, was den Abzinsungssatz für künftige Cashflows bei Aktien ändere. Bei Value-Aktien handele es sich in der Regel eher um Aktien mit kurzer Laufzeit, bei denen die Cashflows sicherer seien und eher in der nahen Zukunft lägen. Die Änderung des Abzinsungsfaktors habe geringere Auswirkungen als bei Aktien mit längerer Laufzeit und weit in der Zukunft liegenden Cashflows. Wenn man die Ungewissheit in Bezug auf diese Cashflows in unsicheren Zeiten, in denen der Markt eine höhere Risikoprämie verlange, hinzufüge, dann werde klar, warum diese Aktien in Zeiten höherer Inflation hart getroffen werden könnten. Daher würden Value-Aktien in Zeiten der Inflation relativ gesehen besser abschneiden, da die Zinsen höher seien. Dieses Argument gelte für eine Phase der Inflation und des Wirtschaftswachstums oder für ein eher stagflationäres Umfeld.



In den 1970er Jahren hätten wir gesehen, dass die Ausgangsbewertung für die Performance ausschlaggebend gewesen sei, die in diesen Zeitraum gefallen sei. Die Nifty-Fifty-Aktien (führender Aktienindex für die größten Unternehmen der Börse in Indien) hätten deutlich schlechter abgeschnitten als die Value-Aktien, da der Markt von einer mehrfachen Kontraktion getrieben worden sei. Dies sei auch während der Dot-Com-Blase der Fall gewesen, und wir hätten auch danach dasselbe gesehen. Die Bewertung zu Beginn der Blase sei ausschlaggebend gewesen, der Wertverlust habe die Performance bestimmt.



Die erwarteten Renditen würden nach wie vor sehr stark streuen. DPAM glaube, dass Value-Aktien in diesem Hochinflationsszenario mit unsicheren Wachstumsaussichten widerstandsfähig sein könnten. Nichtsdestotrotz schaffe die Inflation ein schwieriges Umfeld, insbesondere könnten die Margen unter Druck geraten und die Kosten für den Schuldendienst steigen. Daher sei es am besten, den Wert über verschiedene Sektoren hinweg zu diversifizieren und auf Qualität zu achten. (20.06.2022/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - Value hat sich in allen Inflationszeiträumen seit 1930 gut entwickelt, so Arne Kerst, Quantitative & Systematic Equity Fund Manager bei DPAM.Nach dem Zweiten Weltkrieg habe aufgrund eines Missverhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage eine starke Inflation geherrscht. Folglich hätten Value-Werte gut abgeschnitten. In den 1970er Jahren sei die hohe Inflation aufgrund des Ölschocks erst eingedämmt worden, als Paul Volcker (Vorsitzender der Federal Reserve in dieser Zeit) die Zinsen stark angehoben habe. Auch hier hätten die Value-Werte besser abgeschnitten. Weniger mit der Inflation zusammenhängend sei der Zeitraum zu Beginn des Jahres 2000, in dem die Dot-Com-Blase geplatzt sei und Value-Aktien in den Folgejahren einen starken Lauf gehabt hätten. Warum aber habe Value sowohl in inflationären als auch in stagflationären Zeiten besser abgeschnitten?