So könnten Firmen ihre Bitcoin-Adressen dem Regulator anzeigen, sodass die Aufsicht entsprechende Zahlungen auf Geldwäsche bzw. Terrorismusfinanzierung hin überprüfen könne, so wie das heute bereits mit großvolumigen Zahlungen über das traditionelle Zahlungssystem möglich sei. Das umständliche, langsame und teure Korrespondenzbankensystem könnte umgangen werden. Gegen das Bitcoin-Wechselkursrisiko müssten bzw. sollten sich die Zahlungspartner allerdings absichern.



Auch die Verbreitung von kleinvolumigen Bitcoin-Zahlungen seien für die Zukunft keineswegs ausgeschlossen. Die Lightening-Netzwerke seien in diesem Zusammenhang eine interessante Innovation, da sie Zahlungen mit minimalen Transaktionskosten erlauben würden. Vom Prinzip würden in diesen Netzwerken die Zahlungen außerhalb der Blockchain durchgeführt, seien aber in der Blockchain verankert, denn im Zweifel könne man die Transaktion auch über die Blockchain laufen lassen. Die Lightening-Netzwerke würden jedoch bislang nicht mit der notwendigen Zuverlässigkeit funktionieren. Größere Zahlungen sollten beim heutigen technischen Stand nicht darüber abgewickelt werden.



In dem EZB-Blog werde festgestellt, dass Bitcoin sich nicht als Investment eigne. Als Grund werde angeführt, dass die Kryptowährung weder einen Cash Flow generiere, noch produktiv genutzt werden könne, noch in irgendeiner Weise - wie etwa Gold - einen sozialen Nutzen generiere. Stattdessen würden Anleger dazu verleitet, mit Bitcoin zu spekulieren.



Sicher, Bitcoin hafte die nicht die Romantik von Goldschmuck an. Aber das Bitcoin keinen sozialen Nutzen habe, dürfe dennoch in Zweifel gezogen werden. Ein Blick in die sozialen Medien zeige, dass sich dort große Gemeinschaften bilden würden, die sich leidenschaftlich über ihre Erfahrungen mit Bitcoin austauschen, ihren Weg in das "Rabbit Hole" im Zuge ihres Bemühens, die Technologie zu durchdringen, erzählen und sich offensichtlich irgendwie miteinander verbunden fühlen würden. Man müsse die teilweise ultralibertären Ansichten vieler Bitcoin-Fans nicht teilen - der Autor tue es nicht -, aber Bitcoin rundweg den sozialen Nutzen absprechen, werde dem Phänomen sicher nicht gerecht.



Weiter werde festgestellt, es sei doch etwas ironisch, dass ausgerechnet Bitcoin, dessen Ziel es ja gewesen sei, Finanzintermediäre überflüssig zu machen, auf die Finanzinstitutionen der ETFs angewiesen sei, um eine stärkere Verbreitung zu finden. So ironisch sei das jedoch gar nicht. Denn wenn es den institutionellen Investoren erlaubt wäre, direkt in Bitcoin zu investieren, würden sie vermutlich genau dies tun. Die Regulierer aber würden fordern, dass Investoren über traditionelle Investitionsvehikel wie beispielsweise ETFs in Bitcoin investieren würden.



Ein berechtigtes Argument, das Bindseil und Schaaf nennen würden, sei der hohe Energieverbrauch, der mit dem Validieren der Bitcoin-Transaktionen einhergehe. Der Bitcoin-Stromverbrauch sei ungefähr so hoch wie der Polens, was durchaus schockierend sei. Aber auch hier sei die Betrachtung zu eng. Unerwähnt bleibe, dass die zweitgrößte Kryptowährung, Ether, mittlerweile auf ein Validierungsverfahren, das Proof-of-Stake-Verfahren, umgestellt habe, das nur mit einem Bruchteil des Stromverbrauchs der Bitcoin-Blockchain auskomme. Dieses Beispiel führe vor Augen, dass die Fokussierung der Kritik auf Bitcoin in die Irre führe.



Denn mit der Reduzierung der gesamten Kryptowelt auf Bitcoin würden die Autoren ausblenden, dass mit Bitcoin erstmals eine dezentrale Datenbank geschaffen worden sei, über die digitalisierte Vermögenswerte so einfach wie eine E-Mail verschickt werden könnten. Es werde übersehen, dass diese Entwicklung überhaupt erst die flexible Ethereum-Blockchain ermöglicht habe, die über Smart Contracts beispielsweise Decentralized Finance Protokolle (DeFi) habe entstehen lassen; dass die Blockchain-Technologie Zug-um-Zug-Geschäfte im Wertpapierhandel ermögliche; und dass letztlich die Verbraucher von dieser Technologie in Form größerer Transparenz und niedrigeren Kosten profitieren könnten.



Ob der Kurs von Bitcoin weiter steigen oder wieder nachgeben werde, könne niemand mit Gewissheit sagen. Dass mit Bitcoin im Jahr 2009 eine Innovation aus der Taufe gehoben worden sei, die mittlerweile zu tausenden von Innovationen und einer ganzen Industrie geführt habe, stehe jedoch fest. Die Kritik an Bitcoin wäre wesentlich glaubwürdiger, wenn dieser Aspekt in dem EZB-Blog gewürdigt worden wäre. (07.03.2024/ac/a/m)





