Senator Mark Warner hat mitgeteilt, dass eine parteiübergreifende Gruppe von zwölf US-Senatoren heute einen Gesetzentwurf einbringen werde, der dem US-Handelsminister die Befugnis gibt, ein vollständiges Verbot von TikTok zu verhängen, das sich im Besitz des privaten chinesischen Konglomerats ByteDance befindet, so die Experten von XTB.



- In den letzten Jahren habe die Politik von TikTok wiederholt die Aufmerksamkeit der US-Regulierungsbehörden auf sich gezogen, wobei Probleme mit dem Datenschutz und der Datenverarbeitung angeführt worden seien. Die Diskussion über ein mögliches Verbot der Plattform komme zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Beziehungen zwischen Washington und Peking nach den Zwischenfällen mit einem chinesischen Ballon und einem amerikanischen Besuch und dem Verkauf von F-16-Munition im Wert von Hunderten von Millionen Dollar an Taiwan wieder abgekühlt hätten.



- Möglicherweise werde das TikTok-Verbot den Marktanteil der konkurrierenden Plattformen, insbesondere Snap (ISIN US83304A1060/ WKN A2DLMS), Meta Platforms (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) und Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F), in den USA erhöhen, was den Aktien dieser Unternehmen zugutekommen könnte. (07.03.2023/ac/a/m)



