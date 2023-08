Die Analysten würden behaupten, dass die Goldreserven der BRICS-Mitglieder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika in Kombination mit den Reserven der übrigen 40 Länder, die sich an einer solchen Währung würden beteiligen wollen, bis Ende des Jahres die Reserven der USA übertreffen könnten.



Obwohl eine goldgestützte BRICS-Währung größere Reserven haben könnte, würden die Analysten erwarten, dass ihre Auswirkungen eher politisch als wirtschaftlich sein würden. Die Dominanz des Dollar und der US-Finanzmärkte werde sich voraussichtlich nicht ändern.



Dennoch würden sie davor warnen, dass eine solche Währung möglicherweise der US-Wirtschaft Schaden zufügen und die Preise für US-Staatsanleihen ansteigen lassen könnte. Gleichzeitig unterstützend für den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) wirken.



Selbst wenn die BRICS-Staaten die Einführung einer goldgedeckten Währung verkünden würden, dürfte das mehr Symbol-Charakter haben als imminenten Einfluss auf die Kapital-Märkte. Eine solche Währung werde sich nur durchsetzen, wenn die Marktteilnehmer auch tatsächlich bereit seien, mit ihr zu handeln. Dennoch könnte sich die mögliche Ankündigung auch aus kurzfristiger Sicht bullish auf den Goldpreis auswirken. (01.08.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Trotz Dementis des Gastgeberlandes glauben einige Analysten, dass die BRICS-Staaten bei ihrem nächsten Gipfel im August in Johannesburg eine neue goldgedeckte Währung ankündigen werden, so Michael Diertl von "Der Aktionär".Dies wäre die bedeutendste Entwicklung in der internationalen Finanzwelt seit dem Nixon-Schock von 1971, als die USA den Goldstandard aufgegeben hätten.