Anders als oft in der Vergangenheit hinkt Deutschland in Sachen Konjunkturtrend vielen europäischen Ländern hinterher, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck a Quintet Private Bank.Nächste Woche stünden am Dienstag die vorläufigen April-Einkaufsmanagerindices sowohl in Europa inklusive Deutschlands, den USA als auch in Japan auf der Agenda. Am Mittwoch folge hier zu Lande das ifo-Geschäftsklima und am Donnerstag das GfK-Konsumklima sowie detaillierte Zahlen zur deutschen Wirtschaftsleistung im ersten Quartal.In den USA kämen am Freitag das finale Ergebnis der Verbraucherumfrage der Michigan-Universität sowie am Donnerstag die zweite Schätzung für das Wirtschaftswachstum im Startquartal. Für die Eurozone stehe am Montag das Verbrauchervertrauen im Mai auf der Agenda, am Mittwoch würden die britischen Inflationszahlen und am Donnerstag auch noch die dortigen Einzelhandelsumsätze folgen - beides für den April.