Anleger sollten sich im Abschwung zwar auf Qualität fokussieren, aber gleichzeitig auch an die Zukunft denken und zyklische Positionen zu attraktiven Preisen in Märkten erwägen, die am ehesten eine Vorreiterrolle bei der Überwindung der Rezession spielen würden.



Die Experten von Janus Henderson Investors glauben, dass Anleger den konjunkturellen Gegenwind in Europa im weiteren Jahresverlauf zu ihrem Vorteil nutzen könnten. Es bestünden jedoch weiterhin Risiken, vor allem hinsichtlich der Folgen der Geopolitik auf die Energie- und Lebensmittelkosten. Sollten sich die Dinge weiterhin so entwickeln wie bisher, seien europäische Aktien aufgrund ihres zyklischen Charakters historisch gesehen gut positioniert, um eine bessere Performance zu erzielen, sobald sich die Wirtschaft erhole. Da für 2024 eine moderatere Inflation und eine Beschleunigung des Wachstums prognostiziert werde, könnten europäische zyklische Werte zu einem Zeitpunkt, zu dem die Bewertung anderer Industrieländeraktien weiter sinke, höher bewertet werden. Europäische Aktien würden aufgrund ihrer im Vergleich zu anderen großen Märkten historisch niedrigen Bewertungen und höheren Dividendenrenditen zusätzliche Chancen bieten.



Fixed Income: Nutzen, was der Markt hergebe



Festverzinsliche Anlagemöglichkeiten:



- Kurze Duration: Attraktive Erträge bei gleichzeitiger Vermeidung von Durationsrisiken

- Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating: Robuste Geschäftsmodelle mit Potenzial, den Abschwung zu überstehen



Der letztjährige Zinsanstieg - so unerfreulich er auch gewesen sei - bedeute, dass eine Anleihenallokation wieder attraktive Erträge, das Potenzial für Kapitalzuwachs und den damit einhergehenden Vorteil der Diversifizierung gegenüber traditionell riskanteren Anlageklassen bieten könne. Deshalb rechnen die Experten von Janus Henderson Investors mit umfangreichen Allokationen in festverzinsliche Anlagen, da die Anleger nach defensiven Strategien für einen möglichen Abschwung suchen.



Die aktuellen Bedingungen dürften eine Allokation in Anleihen mit kürzerer Laufzeit und Investment-Grade-Emissionen rechtfertigen. Die geldpolitische Unsicherheit bedeute, dass ein erhöhtes Durationsrisiko vermieden werden sollte. Nach der letztjährigen Preisanpassung würden Anleihen mit kürzerer Laufzeit nun Renditen im mittleren einstelligen Bereich bieten - über weite Strecken des letzten Jahrzehnts sei dies unvorstellbar gewesen. Auch das Risiko-Ertrags-Profil sei seit Anfang 2022 günstiger geworden.



Und schließlich könnten robustere Investment-Grade-Geschäftsmodelle einen Abschwung möglicherweise besser überstehen als zyklischere High-Yield-Emittenten. Auch wenn die Experten von Janus Henderson Investors glauben, dass diese Konvergenz der Kräfte den Stellenwert von Anleihen innerhalb einer breiteren Allokation erhöht hat, sollten Anleger beachten, dass die Inflation sowohl unvorhersehbar als auch schwer einzudämmen ist. Folglich sollten Anleger weiterhin auf Entwicklungen achten, die entweder die Inflation oder die Geldpolitik beeinflussen und die Aussichten für Anleihen erneut beeinträchtigen könnten.



Umfeld für Alternatives



Alternative Anlagestrategien:



- Dach-Hedgefonds / Multi-Strategie-Ansätze: Portfolios, die mehrere Hedge-Fonds-Ansätze miteinander kombinieren, um das sich verändernde Marktumfeld zu meistern

- Absolute Return: Aktien- oder festverzinsliche Strategien, die versuchen, das erhöhte idiosynkratische Risiko zu nutzen



Ungewissheit erzeuge Volatilität. Die Experten von Janus Henderson Investors glauben, dass Volatilität Strategien erfordert, die darauf abzielen, Marktschwankungen zu minimieren und eine möglichst breite Streuung zwischen den einzelnen Anlageklassen zu erreichen.



Für solche Situationen seien Strategien entwickelt worden, die darauf abzielen würden, das Abwärtsrisiko einer breiten Allokation zu verringern. Die Rückgänge bei Aktien und Anleihen im vergangenen Jahr hätten gezeigt, was passiere, wenn die Diversifizierung versage. Während sich der Konsens über eine in mehreren großen Volkswirtschaften bevorstehende Rezession gebildet habe, seien Tiefe und Dauer eines Abschwungs weniger gewiss. Und obwohl einige Aktien- und Anleihesegmente das Potenzial hätten, sich in volatilen Zeiten gut zu entwickeln, seien die Experten der Meinung, dass sich das derzeitige Umfeld besonders gut für ein Exposure in alternativen Strategien eigne - insbesondere in liquiden alternativen Strategien.



Die Palette der liquiden alternativen Strategien sei jedoch immens. Im derzeitigen unruhigen Umfeld sehen die Experten von Janus Henderson Investors einen großen Wert in Multi-Strategie-Alternatives, die verschiedene Anlagestrategien kombinieren und die Allokation zu diesen Strategien je nach Marktumfeld dynamisch anpassen können.



Aktien seien der Ausgangspunkt, und so sei es nur angemessen, dass die Experten zum Schluss auf diese Anlageklasse zurückkämen. Wie der Ausverkauf von US-Regionalbanken im März - darunter mehrere gut geführte Unternehmen - gezeigt habe, könne eine erhöhte Volatilität zu Kursverwerfungen führen, die opportunistische Manager nutzen könnten.



Da die Weltwirtschaft zu einem System mit höherer Inflation und höheren Zinssätzen zurückfinde - ein System, das mit geopolitischen Risiken und einem Trend zur Deglobalisierung belastet sei - würden die Experten Verwerfungen in anderen Sektoren erwarten.



Folglich könnten agile Anleger - auch solche, die bereit seien, von ihrer Benchmark abzuweichen - beträchtliche Überschussrenditen erzielen, indem sie die echten Risiken vom "Getöse" trennen würden. (27.04.2023/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Nach der beispiellosen Inflation im vergangenen Jahr, dem Zinsanstieg und der Neubewertung von Aktien in der Erwartung, dass höhere Kapitalkosten letztlich das Wirtschaftswachstum und die Gewinne belasten würden, gingen Anleger zu Beginn des Jahres 2023 von potenziell ruhigeren Märkten aus, so das Portfolio Construction & Strategy Team von Janus Henderson Investors.Währenddessen sei eine weitere Quelle der Volatilität entstanden: die Turbulenzen im Bankensektor, die die Finanzstabilität in mehreren großen Volkswirtschaften gefährden könnten.Die entschlossenen Maßnahmen der Regulierungsbehörden hätten zwar das Risiko einer Ansteckung eingedämmt. Dennoch seien zahlreiche Wirtschaftsprognosen über den Haufen geworfen worden - und die Nerven lägen blank -, sodass sich die Frage aufdränge, ob sich die Märkte nun in einem noch schwierigeren Umfeld bewegen würden.Die Experten würden denken, dass dies der Fall sei. Das erhöhte Risiko dürfte noch eine Weile anhalten. Allerdings befänden wir uns im "späten Zyklus", in dem die Zentralbanken ihre Zinserhöhungen auslaufen lassen würden. Diese späte Phase des Zyklus biete Chancen für aktive Wertpapierselektoren, die vom Anstieg des idiosynkratischen Risikos profitieren könnten.So habe sich beispielsweise die Volatilität im März als willkürlich erwiesen. Aktive Manager hätten so attraktive Unternehmen zu günstigen Bewertungen erwerben und gleichzeitig diejenigen meiden können, die möglicherweise vor strukturellen Problemen stünden.Das bedeute, dass viele der von den Experten erwarteten Trends im Laufe des Jahres 2023 bestehen bleiben würden. Sie seien jedoch der Meinung, dass Anleger auf Veränderungen achten und diese Informationen nutzen sollten, um ihre taktischen Allokationen unter Berücksichtigung dieser volatilen Zeiten zu justieren und von ihnen zu profitieren.Aktien: Qualität zählt mehr denn jeAnlagemöglichkeiten in Aktien:- Qualitätsaktien: Unternehmen mit soliden Bilanzen und attraktiven Bewertungen- Gesundheitswesen: Defensive Eigenschaften und starkes Alpha-Potenzial- Europäische Aktien: Positionierung für den Aufschwung nach der Rezession bei aktuell attraktiven BewertungenDie Experten von Janus Henderson Investors sind jedoch der Ansicht, dass dies kein Umfeld ist, in dem man Risiken gänzlich vermeiden sollte. Vielmehr seien sie der Meinung, dass Anleger mit einer entsprechenden Risikotoleranz die Volatilität nutzen sollten, um Qualitätsunternehmen mit attraktiven Bewertungen zu identifizieren. Angesichts der starken säkularen Themen, die die Weltwirtschaft verändern würden, hätten viele Unternehmen das Potenzial, in den nächsten Quartalen ein solides Gewinnwachstum zu erzielen.Die Bandbreite der Risiken, die zur aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheit beitragen würden, verstärke die Besorgnis der Experten über die möglichen Auswirkungen auf die Aktienmärkte, insbesondere angesichts der ihrer Meinung nach unangenehmen Marktkonzentration. Strategien, die sich eng an technologielastigen Benchmarks orientieren würden, hätten sich während der Markterholung 2020 bewährt. Doch wie die Renditen der letzten zwölf Monate zeigen würden, habe diese Konzentration den indexbasierten Strategien einen Strich durch die Rechnung gemacht.Höhere Zinssätze und Marktvolatilität hätten aber auch Chancen in der Technologiebranche geschaffen. Überinvestitionen und höhere Diskontsätze hätten die Investmentlandschaft innerhalb des Sektors verändert. Die Experten von Janus Henderson Investors erwarten kurz- bis mittelfristig eine größere Dispersion bei den Renditen, die davon abhängt, inwieweit die Unternehmen ihre Ziele in einer sich verlangsamenden Wirtschaft erreichen.Eine ähnliche Dynamik sei auch in geografischer Hinsicht zu beobachten. Da viele globale Indices auf die USA ausgerichtet seien, könnten Anleger, die sich an den Benchmarks orientieren würden, bei einer Verschärfung der Kreditbedingungen einer hartnäckigen Inflation ausgesetzt sein. In den USA gebe es attraktive Renditechancen, doch sollten Anleger die Möglichkeit hätten, selbst zu entscheiden, ob sie das in den wichtigsten Benchmarks enthaltene Exposure wünschen würden.Angesichts des spürbaren Gegenwinds sei ein Exposure im defensiven Gesundheitssektor eine Überlegung wert. Innerhalb dieses Sektors sei Biotechnologie nach Erachten der Experten besonders vielversprechend, da die Bewertungen attraktiv seien und der Sektor stark innovativ sei. Angesichts der zukunftsorientierten Märkte könnten Anleger auch profitable kleine und mittelgroße Unternehmen in Betracht ziehen, da diese in der Regel zu Beginn eines Aufschwungs eine bessere Performance aufweisen würden.