Dann das Thema Besteuerung. Dividenden unterlägen der Kapitalertragssteuer. Und die sei europaweit nicht einheitlich festgelegt. In Deutschland seien es 25 Prozent, in Italien 35 Prozent. Die bekomme man als Anleger zwar zurück, aber die Rückforderung sei aufwendig, kostenintensiv und die Wartezeit bis zur Erstattung sehr lang - in Italien warte man darauf manchmal zwei Jahre. Durch das Doppelbesteuerungsabkommen innerhalb der Europäischen Union gelte zudem immer der Prozentsatz des Landes, in dem das Unternehmen seinen Sitz habe.



Deshalb sei es für die Aktionäre viel angenehmer, wenn die Unternehmen eigene Aktien zurückkaufen würden. Damit verteile sich der Gewinn auf eine geringere Anzahl ausgegebener Aktien, und die Earnings per Share (EPS) würden sich sich erhöhen. Der Wert der einzelnen Aktie steige. Doch die Konzerne würden oft sagen: Zu große Rückkaufprogramme wollten wir nicht durchführen, denn dadurch würden wir die Eigentümerstruktur ändern. Nun, dazu könne man stehen, wie man wolle, aber in sich sei es nicht schlüssig.



Das nächste Problem ergebe sich für diejenigen Anleger, die das Geld nicht verbrauchen wollten. Was mache man mit dem Geld? Man lege es wieder an. Und zwar zumeist im selben Unternehmen, um die Struktur des Portfolios nicht zu verändern, also kein Ungleichgewicht zu schaffen. Und das sei teuer, denn wie in jedem Privatportfolio würden die Transaktionskosten und die Steuern die Rendite belasten.



All dies spreche aus Sicht der Experten gegen Dividendenzahlungen. Die Dividendenrendite sei daher für sie kein Selektionskriterium, auch wenn die durchschnittliche Dividendenrendite im aktuellen Portfolio über 4 Prozent betrage.



Allerdings bleibe der Einwand, dass Aktienrückkäufe um jeden Preis auch nicht immer sinnvoll seien. Denn es bestehe bei den Managern der Unternehmen häufig die Gefahr von Over-Confidence. Gerade wenn es den Unternehmen gut gehe. Dann würden oft Entscheidungen getroffen mit der Gefahr, zu teuer einzukaufen. Möglicherweise würden Aktien auf Teufel komm raus gekauft, egal wie hoch diese schon bewertet seien. Doch das ist aus Sicht der Experten der Fidecum AG immer noch besser, als wenn das Unternehmen eine zu hoch bewertete Akquisition vornimmt. Dann lieber den eigenen Aktionären das Geld zukommen lassen, als es überteuert an Dritte zu geben.



Vielleicht könnten sich die europäischen und damit auch die deutschen Unternehmen ein Beispiel an den US-amerikanischen Unternehmen nehmen. Nach Angaben von LPL Financial würden sich die Gesamtausgaben für Aktienrückkäufe von den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)-Unternehmen in diesem Jahr auf 900 Milliarden US-Dollar belaufen. Das sei nur geringfügig weniger als 2022, als die Unternehmen 922 Milliarden US-Dollar ausgaben würden. Geld, das den Aktionären direkt zugutekomme. (30.05.2023/ac/a/m)







Bad Homburg v. d. H. (www.aktiencheck.de) - Es ist Mai. Wie jedes Jahr der Wonnemonat für alle Dividendenjäger, so Hans Peter Schupp, Portfolio Manager bei der Fidecum AG.Die Aktionäre deutscher Börsenkonzerne könnten für das abgelaufene Geschäftsjahr mit einer Rekordsumme an Dividenden rechnen. Die Aktiengesellschaften in Deutschland wollten in diesem Jahr insgesamt rund 75 Milliarden Euro an ihre Anteilseigner ausschütten - 9 Prozent mehr als im Vorjahr. Das gehe aus Berechnungen der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und des "Institutes for Strategic Finance" (isf) hervor. Vor allem Aktionäre der DAX-Konzerne würden vom Dividendensegen profitieren. Die 40 Konzerne der obersten deutschen Börsenliga würden geschätzt 52,5 Milliarden Euro ausschütten und damit den Hauptteil des Geldes beisteuern. Allein die drei Autobauer Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF), BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) und Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) kämen zusammen auf rund 15,5 Milliarden Euro.Jedoch: Seien Dividendenzahlungen überhaupt sinnvoll? Für diejenigen, die sich über den warmen Geldregen für ihren privaten Konsum oder zur Aufstockung ihrer Rente freuen oder solche die durch Geschäftszweck auf Ausschüttungen setzen würden, vielleicht. Und doch würden sie damit einen Vermögensrückgang erleiden.