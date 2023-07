Laut Börsensender CNBC habe der Markt einen Anstieg von 240.000 erwartet, bei Bloomberg hätten die Schätzungen bei 230.000 gelegen. Die Arbeitslosenquote habe hingegen die Erwartungen genau mit 3,6 Prozent getroffen.



Damit hätten sich die Befürchtungen, die der ADP-Report am Vortag geschürt habe, nicht bestätigt. Demnach sei die Zahl der Arbeitsplätze im privaten Sektor im Juni um 497.000 gestiegen, weit mehr als der Zuwachs von 267.000 im Mai und viel besser als die Schätzung von 220.000.



Die Daten hätten selbstverständlich Auswirkungen auf die Optionsmärkte. Laut FedWatch Tool rechne der Markt urplötzlich mehrheitlich nur noch mit einer Zinsanhebung bis zum Jahresende. Ein Drittel sei für zwei respektive drei Erhöhungen. Am Donnerstag habe die Wahrscheinlichkeit für mehrere Zinsanpassungen noch bei 44 Prozent gelegen.



Die Daten und die Reaktionen würden zeigen, wie nervös der Markt sei. Grundsätzlich sei für die Kurse aber positiv, wenn der Arbeitsmarkt nicht mehr ganz so robust sei. Dies entziehe den Notenbanken die Argumente, die Zinsen länger und stärker anzuheben. Vor dem Wochenende sollte aber keine neue Position mehr eröffnet werden. (07.07.2023/ac/a/m)







