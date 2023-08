WEN.US - Die Aktie von Wendy's bewege sich seit 2019 im Wesentlichen in einem Seitwärtstrend, der sich in einer Spanne zwischen 19,10 und 24,38 Dollar je Aktie bewege. Nach Bekanntgabe der Ergebnisse sei der Aktienkurs im vorbörslichen Handel um 0,41% gefallen. (Quelle: xStation5 von XTB)



Börsenplätze Wendy's-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Wendy's-Aktie:

20,25 EUR +2,07% (09.08.2023, 16:18)



NASDAQ-Aktienkurs Wendy's-Aktie:

22,095 USD +1,68% (09.08.2023, 16:10)



ISIN Wendy's-Aktie:

US95058W1009



WKN Wendy's-Aktie:

A1JB8H



Ticker-Symbol Wendy's-Aktie:

TQK



NASDAQ-Symbol Wendy's-Aktie:

WEN



Kurzprofil The Wendy's Company:



The Wendy's Company (ISIN: US95058W1009, WKN: A1JB8H, Ticker-Symbol: TQK, NASDAQ-Symbol: WEN) ist eine Holdinggesellschaft der US-Fastfood-Kette Wendy's. Das wichtigste Tochterunternehmen, Wendy's International, ist der Franchisegeber der Wendy's-Restaurants. Wendy's ist eine Schnellrestaurant-Kette, die im Jahr 1969 gegründet wurde und vor allem in den USA und Kanada aktiv ist. Die Restaurants bieten typische Fast-Food-Gerichte und -Menüs an. Das Unternehmen ist außerdem Minderheitseigentümer der Schnellrestaurantkette Arby's. (09.08.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wendy's meldete ein erhebliches Wachstum nach Quartalsergebnissen - AktiennewsThe Wendy's Company (ISIN: US95058W1009, WKN: A1JB8H, Ticker-Symbol: TQK, NASDAQ-Symbol: WEN) gab am 9. August 2023 seine ungeprüften Ergebnisse für das zweite Quartal, das am 2. Juli 2023 endete, bekannt, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe ein beträchtliches Umsatz- und Gewinnwachstum, mit einem bemerkenswerten Anstieg der Marge der vom Unternehmen betriebenen US-Restaurants verzeichnet. Die Segmente Frühstück und Late-Night hätten ein erhebliches Wachstum verzeichnet, und die digitale Stärke des Unternehmens habe angehalten. Wendy's habe außerdem 80 Neueröffnungen von Restaurants weltweit in der ersten Jahreshälfte gemeldet. Der Präsident und CEO des Unternehmens, Todd Penegor, habe sich zuversichtlich gezeigt, die kurz- und langfristigen Wachstumsaussichten zu erreichen. Todd Penegor habe auch die Fortschritte des Unternehmens in Bezug auf die strategischen Wachstumspfeiler hervorgehoben und die signifikante Gewinnsteigerung betont, die durch eine starke Umsatzdynamik bei den gleichen Restaurants unterstützt werde.Operative Höhepunkte:- Systemweites Umsatzwachstum: USA mit 6,1%, International mit 12,7% und Global mit 6,9%.- Umsatzwachstum einzelner Restaurants: USA mit 4,9%, International mit 7,2% und Global mit 5,1%.- Systemweiter Umsatz: USA mit 3.185 Millionen Dollar, International mit 461 Millionen Dollar und Global mit 3.646 Millionen Dollar.- Restaurant-Eröffnungen: Wendy habe weltweit 80 neue Restaurants eröffnet, aber in Nettozahlen seien es 14 Restaurants in den USA und 14 Restaurants international gewesen- Die Gesamteinnahmen seien auf 5.616 Mio. USD gestiegen, ein Zuwachs von 4,4%.- In den USA sei die Gewinnspanne bei den eigenen Restaurants um 2,3% gestiegen.- Der Betriebsgewinn sei auf 1.093 Mio. USD gestiegen, ein Zuwachs von 13,5%.- Der Nettogewinn sei um 23,7% auf 596 Mio. USD gestiegen.- Das bereinigte EBITDA habe sich auf 1.445 Mio. USD belaufen, was einem Wachstum von 8,7% entspreche.- Der ausgewiesene Gewinn je Aktie habe 0,28 USD betragen, was einem Wachstum von 27,3% entspreche.- Der freie Cashflow sei mit 1.335 Mio. USD angegeben worden, ein Anstieg um 40,2%.Für das Jahr 2023 habe The Wendy's Company die folgenden Prognosen vorgelegt:- Das globale systemweite Umsatzwachstum werde voraussichtlich zwischen 6 und 8% liegen.- Das bereinigte Ergebnis je Aktie werde voraussichtlich zwischen 0,95 und 1,00 USD liegen.- Der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit werde voraussichtlich zwischen 340 und 360 Mio. USD betragen.- Die Investitionsausgaben würden sich voraussichtlich auf 75 bis 85 Millionen Dollar belaufen.- Der freie Cashflow werde voraussichtlich zwischen 265 und 275 Mio. USD betragen.