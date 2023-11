Zwar sei das wirtschaftliche Momentum in China deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, vieles spreche jedoch dafür, dass wir an einem Wendepunkt stünden. So habe Peking seine Bemühungen deutlich verstärkt, um die Konjunktur zu stützen und die Marktstimmung zu verbessern. Ein gutes Beispiel seien die jüngst gelockerten Regulierungen im Immobiliensektor sowie gezielte geldpolitische Maßnahmen zur Belebung der Nachfrage im Wohnungsbau. Obwohl diese Schritte sicherlich Zeit benötigen würden, um Wirkung zu entfalten, sei eine allmähliche wirtschaftliche Erholung absehbar. Das dürfte letztlich auch zu einer Erholung bei den Unternehmensgewinnen und damit bei den Aktienkursen führen.



Ungeachtet der volatilen konjunkturellen Aussichten für China werde eine genaue Analyse sowie das Verständnis, welche Auswirkungen ein verstärktes Eingreifen des chinesischen Staates auf die mehr als 4.000 gelisteten Unternehmen haben könnte, eine bedeutende Rolle spielen. Es werde immer wichtiger, die Unternehmen zu identifizieren, die von der Wirtschaftspolitik profitieren würden. Angesichts der aktuell stärkeren Begrenzungen für ungebremstes Wachstum privater Unternehmen werde diese Entwicklung jedoch auch einen Value-Fokus in China begünstigen.



Südkorea und ASEAN-Staaten würden von Geopolitik profitieren



Neben dem Reich der Mitte zeige auch der technologieabhängige südkoreanische Markt erhebliches Aufwärtspotenzial. Investoren würden zum Großteil über die Kursrückgänge des Vorjahres hinweg blicken und speziell die strukturellen Triebkräfte für die Halbleiterindustrie sehen. Für Investoren könnte das eine gute Einstiegsmöglichkeit bieten, insbesondere da die Bewertungen von Unternehmen in Südkorea trotz solider Fundamentaldaten aktuell noch auf einem niedrigen Niveau seien. Südkoreanische und taiwanesische Tech-Unternehmen könnten darüber hinaus von den aktuellen geopolitischen Entwicklungen profitieren; so dürfte etwa das verstärkte US-Exportverbot für Technologie die Halbleiterbranche in China deutlich ausbremsen und damit zu einer weniger bedrohlichen Konkurrenz machen.



Auch die wirtschaftliche Entwicklung der ASEAN-Staaten lasse hoffen, obwohl einige Märkte mit potenziellen makroökonomischen Risiken zu kämpfen hätten - etwa Haushaltsdefizite, die auf die Währungen drücken würden. Zusammen mit Indien und Mexiko könnten diese Volkswirtschaften mit am meisten von der Verlagerung der Lieferketten (der sogenannten China-Plus-Eins-Strategie) profitieren, die mit dem Handelskrieg zwischen den USA und China im Jahr 2018 begonnen habe. Ein gutes Beispiel sei Apple: Das Unternehmen habe 2019 damit angefangen, Produktionsstätten in Vietnam und Indien aufzubauen. Ursprünglich habe Apple geplant, 20 Prozent seiner iPhone-Produktion außerhalb Chinas anzusiedeln. Mittlerweile habe das Unternehmen jedoch sein Ziel auf 25 Prozent bis 2025 erhöht. Das sei umso beachtlicher, wenn man sich vor Augen führe, dass aktuell nur 5 Prozent der iPhone-Produktion außerhalb Chinas stattfinde.



Allgemeines Investitionsklima für Schwellenländer helle sich auf



Außerhalb des asiatischen Raums zeige sich Brasilien, als größter Markt in Lateinamerika, besonders attraktiv. Das Potenzial für eine Lockerung der Geldpolitik, das widerstandsfähige Wachstum und ein konstruktiveres politisches Umfeld, würden ein positives Investitionsklima schaffen. Darüber hinaus stehe Mexiko derzeit an der Schwelle zu einem möglichen Investitionszyklus. Auch hierfür sei die Verlagerung von Lieferketten ausschlaggebend, die Investitionen in das Land beschleunige. Insgesamt lasse sich das Investitionsklima in Schwellenländer wesentlich positiver beurteilen als noch vor einigen Monaten. Dazu trage auch die rückläufige Inflation bei, die nahelege, dass der Höhepunkt bei den US-Leitzinsen erreicht sei. Das werde zusätzlich positive Impulse für die Bewertungen von Schwellenländeraktien liefern. (13.11.2023/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Eine stagnierende Erholung Chinas, steigende geopolitische Risiken sowie ein schwieriges Zinsumfeld: Für Schwellenländeraktien war 2023 ein schwieriges Jahr, so Sammy Suzuki, Head - Emerging Markets Equities bei AllianceBernstein.Im Vergleich zu Industrieländern hätten Aktien aus Entwicklungsländern eine deutliche Underperformance gezeigt - gemessen am MSCI Emerging Markets Index, im 3. Quartal sogar einen Rückgang von 2,9 Prozent. In den kommenden Monaten könnte sich das Blatt jedoch wenden, meine Suzuki.Bereits seit Ende Januar würden Schwellenländeraktien im Vergleich zu Titeln aus Industrieländern eine unterdurchschnittliche Performance zeigen. Einer der Hauptgründe sei sicher die nur langsam in Fahrt kommende Erholung der chinesischen Wirtschaft gewesen; während geopolitische Risiken angehalten und sich sogar noch verstärkt hätten. Dabei könnten die aktuell günstigen Bewertungen in Verbindung mit der gedämpften Anlegerstimmung und vergleichsweise niedrigeren Allokationen in Schwellenländer durchaus ein starker Katalysator sein, aus dem sich reelle Chancen ergeben würden. Weitere Impulse könnten politische Bemühungen liefern, etwa um die Nachfrage nach Wohnraum zu beleben und die Konjunktur zu stützen. Darüber hinaus winke etwa ein Ende des US-Zinsstraffungszyklus und damit weniger Gegenwind durch den US-Dollar.Viele Zentralbanken in Schwellenländern stünden dabei bereits heute unter geringerem Inflationsdruck, insbesondere in Lateinamerika. Das verschaffe ihnen Spielraum, um eine weniger straffe Geldpolitik zu verfolgen und somit das Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Beim Wirtschaftswachstum hätten sich Schwellenländer und Industrienationen im vergangenen Jahr ähnlich schwergetan. Das könnte sich nun wieder ändern: Laut Prognosen des Internationalen Währungsfonds werde das Wachstum in den Schwellenländern voraussichtlich wieder anziehen. Vornehmlich die asiatischen Volkswirtschaften - angeführt von China und Indien - würden das globale Wachstum im nächsten Jahr antreiben.