Wer etwa das letzte Panel des Forums zum globalen Wirtschaftsausblick verfolgt habe, nehme jedoch auch mit, dass es ein durchaus schmaler Pfad in Richtung Glückseligkeit sei, auf dem die Weltgemeinschaft in den nächsten Jahren zu wandeln habe.



Eines der am heißesten debattierten Themen auf dem Forum sei der "Inflation Reduction Act‘ in den USA gewesem, der offenbar ohne Rücksicht auf Europa zusammengestrickt worden sei. Europa sehe sich nun unter Zugzwang und genötigt, seinerseits mit Subventionen für die Wirtschaft zu reagieren.



Kurzfristig gelte es derweil vor allem die Inflation im Auge zu behalten. Unter anderem der Ökonom und ehemalige US-Finanzminister Larry Summers habe davor gewarnt, den Kampf gegen die Teuerung zu früh zu beenden.



Aus Sicht der Kapitalmärkte lasse sich unter dem Strich konstatieren: Wenn derart viele Star-Ökonomen und hochkarätige Unternehmenslenker in Davos offenbar deutlich besseren Mutes in Bezug auf den Konjunkturausblick 2023 seien als noch vor wenigen Monaten, dann könnte an diesem Optimismus etwas dran sein. Nur: Der Teufel stecke wie immer im Detail. Und solange gute Konjunkturnachrichten schlechte Nachrichten für die Aktienmärkte bleiben würden, lasse sich Konjunkturoptimismus leider nur bedingt in steigende Aktienkurse übersetzen. (20.01.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Zum Ende des Weltwirtschaftsforums in Davos zieht Felix Herrmann, Chefvolkswirt und Portfoliomanager von ARAMEA Asset Management, Bilanz.: Trotz aller Krisen hat der Optimismus zugenommen.Ein Gefühl sei in dieser Woche beim Weltwirtschaftsforum in Davos allgegenwärtig gewesen: Erleichterung. Der Optimismus sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass man sich global weiter in einem Umfeld befinde, das die Teilnehmer in Davos "Polykrise" nennen würden: Viele Krisen zur gleichen Zeit, vom Krieg in der Ukraine bis hin zur Klimakrise. Kristalina Georgieva, Chefin des Internationalen Währungsfonds, habe es ganz treffend formuliert: "Weniger schlimm ist nicht gut." Dennoch versprühe das seit drei Jahren erste Treffen in Davos Optimismus - auch für die Kapitalmärkte.