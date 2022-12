In den USA verlangsame sich das Wachstum zwar, bleibe aber positiv, wobei die Verbraucherausgaben besonders widerstandsfähig seien. Die rückläufigen Indikatoren für den Wohnungsbau seien jedoch ein deutlicheres Signal. Trotz der Anzeichen, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht habe, impliziere die Analyse der Experten, dass die Eindämmung der Kerninflation einen erheblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit erfordere. Sie würden denken, dass die FED die notwendigen Schritte in die Wege leiten werde.



In China würden trotz des Enthusiasmus über eine doppelte Wende hin zu einer Lockerung der Nullzinspolitik und der Politik im Immobiliensektor die steigenden Corona-Fälle zu einer kurzfristigen Verschlechterung des Wachstums beitragen. Die Experten würden erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 mit umfassenderen Lockerungen rechnen. Ebenso sei eine kräftige Erholung im Wohnungsbau unwahrscheinlich, da die Finanzierungsbedingungen für Bauträger angespannt seien, die Auftragslage eher mau sei und ein Angebotsüberhang bestehe.



Die makroökonomischen Aussichten für die Schwellenländer im weiteren Sinne seien sehr unterschiedlich. Asien sei am besten aufgestellt, während Teile Lateinamerikas kurz vor einer Lockerung der Geldpolitik stünden. In den mittel- und osteuropäischen Ländern sei die Inflation nach wie vor zu hoch, während sich viele Frontier-Schwellenländer mitten in der Krise befinden würden.



Der weltweite Druck auf die Gesamtinflation habe seinen Höhepunkt überschritten. Die Kerninflation werde sich jedoch als schwieriger erweisen, da die Arbeitsmärkte zu angespannt seien und die Unternehmen eine zu große Preissetzungsmacht hätten. Deshalb würden die Experten in naher Zukunft mit weiteren Zinserhöhungen rechnen, einschließlich weiterer 1,0 Prozent durch die US-FED und die Europäische Zentralbank sowie 1,5 Prozent durch die Bank of England bis zum Ende des ersten Quartals 2023. Diese könnten sogar noch höher ausfallen.



Aber die Nachfrageminderung während der Rezessionen dürfte letztlich einen erheblichen Abwärtsdruck auf die Kerninflation ausüben. Daher würden die Experten davon ausgehen, dass die Zentralbanken bis Ende 2023 erneut die Zinsen senken würden. Sie würden glauben, dass die Zinssätze in den USA bis Ende 2024 zur effektiven Untergrenze zurückkehren würden und dass dies auch für die Zinssätze in Großbritannien und im Euroraum gelte.



Die Risiken würden zu einem schwächeren Wachstum tendieren, aber zu einer höheren Inflation als vom Konsens erwarte. Die Experten würden von einer "sticky inflation" ausgehen, bei der eine Straffung eine Rezession auslöse, die zugrunde liegende Inflation sich jedoch als hartnäckiger erweise. Doch selbst dann falle der Leitzins im Durchschnitt aller Szenarien deutlich unter 2 Prozent. Aus diesem Grund seien die Experten auf dem Weg ins nächste Jahr optimistisch, was die Duration angehe, aber auch in Bezug auf Ersatzwährungen wie den Yen und den Schweizer Franken.



Die Aussichten für Risikoanlagen auf Basis der Überschussrendite seien schlechter. Nach den jüngsten Erholungen werde eine weiche Landung zunehmend in Aktien und Kreditspreads eingepreist. Nach Meinung der Experten werde sich eine dauerhafte Rally erst durchsetzen, wenn es zu Rezessionen komme. (21.12.2022/ac/a/m)







