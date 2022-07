Die chinesische Wirtschaft sei durch die Lockdowns im Zuge des erneuten Ausbruchs der Omikron-Variante erheblich gestört gewesen. Dank eines guten Jahresanfangs und politischer Unterstützung sei das BIP im Jahresvergleich um +4,4 Prozent gewachsen, aber die chinesische Wirtschaft habe sich im zweiten Quartal stark verlangsamt. Die wirtschaftlichen Indikatoren seien seit März deutlich gesunken und die Wirtschaft habe unter dem Anstieg der Omikron Fälle stark gelitten. Im Juni habe man erste Anzeichen einer Erholung dank einer gewissen Lockerung der mit Omikron verbundenen Sperrungen und Einschränkungen beobachtet.



Bei geringer und sinkender Inflation (Gesamt-VPI bei 2,1 Prozent) und schwacher Nachfrage seitens der Verbraucher senke die Chinesische Volksbank (PBoC) die Zinsen, um die Wirtschaft zu stützen. "Wir gehen davon aus, dass die politische Unterstützung erst nach und nach Wirkung zeigen und wahrscheinlich frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2022 Einfluss auf das Wirtschaftswachstum haben wird", prognostiziere der Fondsmanager.



Könnten USA und Eurozone nach Corona sanft landen?



Verschiedene Faktoren würden hierfür eine Rolle spielen:



- Die Dauer des bewaffneten Konflikts in der Ukraine und seine Auswirkungen auf die Rohstoffpreise.



- Die Auswirkungen und die Dauer der COVID-19-Lage in China.



- Arbeitsmärkte und Konsumausgaben, da Verbraucher eine erhebliche Verknappung ihres real verfügbaren Einkommens aufgrund der Inflation zu spüren bekommen würden.



- Der makroökonomische Politik-Mix: Werde die Fiskalpolitik bei weltweit restriktiverer Geldpolitik (mit den Ausnahmen von China und Japan) dazu beitragen, eine weitere Rezession zu verhindern?



Angesichts eines bedeutenden stagflationären Schocks bei stärkerer Abhängigkeit von russischer Energie und wenig fiskalpolitischem Spielraum könne die EU in eine Rezession geraten. Mit einer stärkeren Wirtschaft und geringerer Beeinträchtigung durch den Ukraine-Konflikt seien die USA besser aufgestellt. "Die FED bewegt sich jedoch auf einem extrem schmalen Grat, und die Gefahr einer übermäßigen Straffung sollte nicht unterschätzt werden", resümiere Dr. Siviero. (05.07.2022/ac/a/m)







