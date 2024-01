Besorgniserregend sei vor allem, dass hier trotz der Aufhellung der globalen Perspektiven zumindest bis dato quasi keinerlei Gegenkräfte sichtbar seien: Bleibe es wie es sei, würden der deutschen Industrie allmählich die Aufträge ausgehen. Wie groß und nachhaltig der Strukturbruch beim deutschen Orderfluss derzeit sei, werde auch anhand der Störung des Zusammenklangs der transatlantischen Konjunkturzyklen deutlich, wo seit der Jahresmitte 2022 eine persistente Abkopplung der europäischen von der US-amerikanischen Dynamik zu konstatieren sei. Insofern sei es zunehmend wahrscheinlich, dass die europäischen Wachstumskräfte womöglich für längere Zeit annähernd zum Erliegen kämen.



In den USA tendiere die konjunkturelle Dynamik weiter schwach, viele maßgebliche Frühindikatoren würden sich in einem kontinuierlichen Abwärtstrend befinden. Damit könne weiterhin von einer zyklischen Schwächephase gesprochen werden, diese sei aber deutlich weniger ausgeprägt, als gemeinhin erwartet worden sei. In der Summe bestünden naturgemäß erhebliche Unsicherheiten fort, zu groß seien die zurückliegenden Schocks und die Signifikanz der historischen Entwicklungen mit Blick auf ein so dezidiertes geldpolitisches Bremsmanöver der Notenbank.



Aktuell sei in toto aber auch nicht absehbar, dass das Momentum der US-Wirtschaft auf Sicht der nächsten Quartale spürbar abnehme. Die Zunahme der real verfügbaren Einkommen treibe den privaten Konsum als zentraler Säule der US-Wirtschaft weiter an. Insofern dürfte das Momentum voraussichtlich zumindest solange tragen, bis die US-Notenbank die Zinssätze zurückführen könne und der Wirtschaft somit erheblichen Rückenwind verleihe. Für das Jahr 2023 würden die Analysten mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 2,1 Prozent rechnen. In den Jahren 2024 und 2025 dürfte sich die gesamtwirtschaftliche Expansion auf jeweils 1,9 respektive 1,7 Prozent abschwächen.



Auf der global aggregierten Ebene sei zuletzt jedoch immer deutlicher geworden, dass den Industrienationen insgesamt angeführt durch die USA ein sog. "Soft-Landing" gelingen dürfte, während das hohe Trendwachstum in Asien eine nur marginale Reduktion des weltweit aggregierten Expansionstempos sicherstellen dürfte. Da die Inflation voraussichtlich allmählich weiter unter Kontrolle gebracht werden könne, stehe zu hoffen, dass der Druck von der Geldpolitik perspektivisch verringert werden könne. Zudem stehe zu erwarten, dass der gegenläufige Lagerzyklus in der Industrie auslaufe, und hier allmählich ein Aufschwung Platz greife, der den Export rund um den Globus spürbar stützen dürfte.



Die Analysten seien also weiterhin relativ optimistisch, was den globalen Ausblick anbelange, vor allem auch weil sie die These der Deglobalisierung für bestenfalls irreführend halten würden: Die diversen geoökonomischen Schocks von den geopolitisch bedingten wirtschaftlichen Unsicherheiten bis hin zu den Verwerfungen an den internationalen Arbeitsmärkten und der scharfen geldpolitischen Restriktion hätten zwar eine signifikante Abschwächung auch des Handels rund um den Globus bewirkt.



Die Perspektiven für die kommenden Jahre seien aber aus Sicht der Analysten wieder aufwärts gerichtet: Zwar seien die absoluten Handelsdaten gerade in den führenden Industrienationen noch rückläufig - dies dürfte aber auch maßgeblich auf den bis zuletzt besonders ausgeprägten gegenläufigen Lagerzyklus im Verarbeitenden Gewerbe zurückzuführen sein. Letzterer sei vor allem bei den Halbleitern immer noch im Zusammenhang mit den pandemiebedingten Verwerfungen bei den globalen Lieferketten zu sehen.



Mit Blick auf den Handel mit physischen Gütern könne in toto allenfalls von einer "Slowbalisierung" gesprochen werden, die möglicherweise dem sinkenden Grenznutzen des Austausches physischer Güter geschuldet sein könnte. Blicke man hingegen auf die Technologien, die zukünftig die globale Wertschöpfung bestimmen werden, ergebe sich ein komplett anderes Bild: Im tertiären Sektor und mit ihm vor allem bei den Dienstleistungsexporten im IT-Bereich habe sich die Globalisierung in den letzten Jahren sowohl kontinuierlich als auch erheblich intensiviert. Ein hoher Grad an internationaler Arbeitsteilung sei ein wesentlicher Pfeiler des Disinflationsparadigmas der letzten beiden Dekaden, eine hohe internationale Konkurrenz eröffne den Notenbanken somit wesentlich größere Handlungsspielräume.



Nach Simulation der Analysten würden die Daten hier keinen zeitreihenanalytischen Strukturbruch im Sinne der zunehmenden Belastung durch eine Fragmentierung des Welthandels belegen: Das kommende Jahr sollte somit von einem globalen Rebound im Verarbeitenden Gewerbe geprägt sein, dem "Gamechanger" vor allem für die führenden Industrienationen. Insofern dürfte das neue Jahr positiv überraschen, was die Stärke und Nachhaltigkeit des Welthandels und somit auch des globalen Konjunkturzyklus anbelange. Den Prognosen der Analysten zufolge werde sich das weltweite Wachstum von 2,9% im Jahr 2023 auf 3,0 Prozent im neuen Jahr leicht beschleunigen können. (Ausgabe vom 14.01.2024) (15.01.2024/ac/a/m)





