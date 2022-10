Weltweit sei die Inflation auf dem Vormarsch und erreiche im Mittel der G20-Länder laut OECD 9,2% YoY im September. Entsprechend seien fast alle Zentralbanken dabei, dezidiert mit Zinserhöhungen gegenzusteuern, um die Teuerung in den Griff zu bekommen. So habe die FED den Leitzins in diesem Jahr bereits um 300 BP angehoben und werde zum Jahresende voraussichtlich bei 4,25 bis 4,5% landen. Die EZB habe ihren Leitzins bisher um 125 BP angehoben und dürfte diesen bis zum Frühjahr auf 3,0% hochziehen. Die People‘s Bank of China (PBoC) habe dagegen ein paar ihrer Leitzinsen moderat gesenkt, um die Wirtschaft zu stützen, zumal die Inflation dort weiterhin eher niedrig sei.



Der globale PMI-Einkaufsmanagerindex sei für das Verarbeitende Gewerbe in den schrumpfenden Bereich und für den Dienstleistungssektor auf 50 Punkte (weder Expansion noch Schrumpfung) gefallen. Klammere man das Jahr 2020 aus, sei das Aktivitätsniveau im Dienstleistungsbereich zuletzt 2009 so niedrig gewesen.



Der globale Handel sei im laufenden Jahr deutlich langsamer expandiert, weil es Kapazitätsbeschränkungen gegeben habe. Der Containertransport dürfte im Gesamtjahr nur noch um 2% gestiegen sein, während das gesamte Handelsvolumen (alle Güter, alle internationalen Transportwege) noch um knapp 4% über dem Niveau des Vorjahres lägen. Es würden sich die Anzeichen mehren, dass die Lieferkettenengpässe sich entspannen würden, was beispielsweise an den fallenden Frachtraten abzulesen sei. Für die Weltwirtschaft könne diese Entwicklung als stabilisierender Puffer angesehen werden, da die Verfügbarkeit von Vorleistungen jetzt steige und die Transportkosten gleichzeitig sinken würden. Angesichts der schwachen Konjunktur und der geringen Investitionsbereitschaft - Investitionen seien stets besonders handelsintensiv - sei es gut möglich, dass 2023 der internationale Handel kaum noch zulegen werde. (Finanzmarkttrends Oktober 2022) (07.10.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Für das laufende Jahr erwarten wir eine Expansionsrate der Weltwirtschaft um 3,1%, die sich 2023 auf 2,6% abschwächen sollte (bisherige Prognose 2022: 3,2% und 2023: 3,0%), so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Sie hätten sowohl für die Eurozone als auch für die USA und auch für China ihre Wachstumsprognose insbesondere für 2023 reduziert. In den USA sei eine nachlassende Nachfrage aufgrund einer aggressiver als erwartet agierenden FED verantwortlich, in der Eurozone liege die Abwärtsrevision in der stärker ausgeprägten Energiekrise begründet und in China sorge die fortgesetzte Null-Covid-Strategie für eine dauerhafte Belastung der Wirtschaft.