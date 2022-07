Hamburg (www.aktiencheck.de) - Im laufenden Jahr sollte die Weltwirtschaft um 3,2% expandieren, 2023 ist dann eine Abschwächung auf 2,9% zu erwarten, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.In den Inflationsdaten lasse sich der jüngste Rückgang der Rohstoffpreise noch nicht ablesen. Vermutlich sei aber bald der Zenit bei der Inflation erreicht. Mit einer baldigen Rückkehr auf die Vorkrisenniveaus würden die Analysten allerdings nicht rechnen.Der Welthandel stagniere, gemessen an dem globalen Containerumschlag. Hier sei vermutlich die Kapazitätsgrenze erreicht worden. Der breiter definierte Welthandel habe zuletzt noch mit einer Rate von 3,1% YoY expandiert. Auch hier zeige sich eine deutliche Verlangsamung gegenüber den Vormonaten. Der Welthandel werde in diesem Umfeld voraussichtlich wenig Dynamik zeigen. (Ausgabe Juli 2022) (25.07.2022/ac/a/m)