Resiliente US-Wirtschaft, aber vor einer Verlangsamung nicht gefeit



Die US-Wirtschaft zeige sich weiterhin sehr resilient. Für das laufende Quartal kalkuliere das Nowcast-Modell der Hamburg Commercial Bank ein Wachstum von über 5% (annualisierte Rate). Im vierten Quartal dürfte sich das Wachstum jedoch kräftig verlangsamen und zu Beginn des nächsten Jahres könnte es sogar zu einer Schrumpfung des BIP kommen. Dafür verantwortlich seien Faktoren wie das Ende des Moratoriums für Studentenkredite, ein drohender Government-Shutdown, der gestiegene Ölpreis und natürlich die verzögerten Effekte der kräftigen Zinserhöhungen. Zuletzt seien auch die langfristigen Renditen sprunghaft gestiegen und hätten die Finanzierungsbedingungen entsprechend verschärft. Die FED habe zuletzt keine weiteren Zinserhöhungen durchgeführt, aber die FED-Mitglieder würden mehrheitlich einen weiteren Zinsschritt in diesem Jahr für angemessen halten. Für das kommende Jahr erwarte die FED nur noch zwei Zinssenkungen, was sich mit der Einschätzung der Hamburg Commercial Bank decke.



China stabilisiere sich, aber Wachstum dürfte nächstes Jahr 3% unterschreiten



Nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr würden die Schlüsselindikatoren auf eine mögliche Stabilisierung der chinesischen Volkswirtschaft im dritten Quartal hindeuten. Daher belasse die Hamburg Commercial Bank ihre Wachstumsprognose für China im Jahr 2023 bei 5,0%. Der Dienstleistungssektor verzeichne jedoch ein schwächeres Wachstum, während die Industrieproduktion optimistische Signale sende. Der schwer angeschlagene Bausektor könne etwas aufatmen, da die Regulierungsmaßnahmen gelockert worden seien, um den Markt zu unterstützen. Für 2024 prognostiziere die Hamburg Commercial Bank aufgrund struktureller Probleme weiterhin nur ein Wachstum von 2,8%.



Aktienmärkte hätten ihren Peak vorläufig erreicht



Die Aktienmärkte in den USA und der Eurozone hätten sich in den letzten Monaten von den Verlusten des Bärenmarktes 2022 erholt, hauptsächlich dank einer starken US-Wirtschaft. Langfristig sehe die Hamburg Commercial Bank in den USA eine Bewegung nach unten, da die Ersparnisse der US-Haushalte aus Pandemiezeiten schmelzen würden und Studentenkreditzahlungen, die ab Oktober fortgesetzt würden, das Wirtschaftswachstum verlangsamen dürften. In der Eurozone könnte der Tourismussektor in den nächsten Quartalen gut abschneiden, aber insgesamt sei auch hier das Aufwärtspotenzial begrenzt. In 2024 sei Wahljahr in den USA, dort rechne die Hamburg Commercial Bank mit erhöhter Marktvolatilität, besonders wenn die Demokraten das Amt des Präsidenten verlieren würden. Sektoren wie Gesundheit und Energie würden von einem Machtwechsel stärker betroffen sein. Weiter steigende langfristige Renditen an den Anleihemärkten könnten dem Aktienmarkt weiter zusetzen.



Euro sei angeschlagen, habe aber Erholungspotenzial



Die US-Konjunktur präsentiere sich trotz aller Zinserhöhungen durch die FED immer noch robust. Aus der nun eingelegten Pause speise sich mehr und mehr das Szenario des Soft-Landing. Dies verleihe den USA eine Art Ausnahmestellung, denn in Europa kämpfe man mit einer vergleichsweise höheren Inflation, was sich auch in Anbetracht von Chinas Wachstumsschwäche belastender auf die europäische Konjunktur auswirke. Global spreche man hinsichtlich der Notenbankzinsen von "Höher für Länger". Dies möge dem Dollar noch so lange zugutekommen, bis der Transmissionsmechanismus der Geldpolitik schließlich tiefere Spuren hinterlasse. Die hohe Verschuldung des US-Staatshaushaltes könne dann schnell zum Pferdefuß werden.



Nachlassendes Wachstum in den USA und China spreche für wieder fallende Ölpreise



Die OPEC Plus habe in den letzten Monaten, ausgelöst durch die saudi-arabischen und russischen Quotenkürzungen, weniger Rohöl aus der Erde in den Markt gepumpt. Die Organisation habe angekündigt, dass die freiwilligen Kürzungen bis zum Jahresende bestehen bleiben sollten. Der Ölpreis sei aufgrund der Politik der OPEC Plus gestiegen. Zeitweise könnte auch die Marke von 100 US-Dollar/Barrel überschritten werden. Angesichts eines von der Hamburg Commercial Bank erwarteten nachlassenden US-Wachstums und einer schwachen Expansionsrate in China rechne sie im kommenden Jahr aber wieder mit niedrigeren Notierungen. (Wochenbarometer vom 28.09.2023) (28.09.2023/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Nebel in der Weltwirtschaft lichtet sich für das laufende Jahr, und auch für 2024 können schon konkretere Aussagen getroffen werden, so die Experten der Hamburg Commercial Bank.Das Jahr 2023 sei schon recht weit fortgeschritten, sodass man schon relativ klar sehen könne, wie beispielsweise die Wachstumszahlen für das laufende Jahr aussehen und wo die Notenbanken am Ende des Jahres mit ihren Leitzinsen landen würden. Auch für die Renten-, Aktien- und Devisenmärkte sowie das Geschehen an den Ölmärkten würden sich für die verbleibenden Monate in diesem Jahr etwas konkretere Aussagen treffen lassen. Gleichzeitig steige auch das Interesse an der Frage, wie es denn im nächsten Jahr weitergehen werde.Weltwirtschaft ohne Saft und KraftIn der Weltwirtschaft komme keine nachhaltige Wachstumsdynamik auf. In den USA dürfe man zwar mit einem sehr starken dritten Quartal rechnen und die Resilienz der US-Wirtschaft sei bemerkenswert. Aber zahlreiche Risiken würden lauern und eine etwas ausgeprägtere Schwächephase zum Jahreswechsel wahrscheinlich machen. Die Hamburg Commercial Bank rechne in diesem Jahr mit einem Wachstum von 2,4% und in 2024 mit einem Wachstum von 1,6%. Die Eurozone dürfte im dritten Quartal in eine Rezession eingetreten sein, angeführt durch Deutschland. Die anderen Euro-Länder würden etwas stabiler aussehen, aber eine kurze, zwei Quartale andauernde Rezession würden sie für die Währungsunion wohl nicht verhindern können. Die Hamburg Commercial Bank prognostiziere ein Gesamtwachstum für 2023 von 0,7% und für 2024 von 0,9% für die Eurozone. Deutschlands BIP werde hingegen 2023 um voraussichtlich 0,6% sinken und 2024 nur um 0,9% steigen. China wiederum zeige derzeit, nachdem die meisten Analysten ihre Prognosen herunterrevidiert hätten, etwas mehr Dynamik als erwartet. Mehr als 5% Wachstum sei in diesem Jahr aber unwahrscheinlich. Im kommenden Jahr dürften sogar 3% unterschritten werden. Die Weltwirtschaft werde daher im folgenden Jahr mit prognostizierten 2,6% weniger wachsen als in diesem Jahr (2,9%). Der Welthandel komme in diesem Umfeld nicht in Schwung, sondern dürfte in diesem Jahr stagnieren, nachdem er zuletzt sogar geschrumpft sei. Für das kommende Jahr erwarte die Hamburg Commercial Bank eine moderate Erholung.In der Eurozone gelte für die Notenbank "higher for longer"Deutschland sei nicht der "kranke Mann Europas"Deutschlands Wirtschaft, die bereits im ersten Halbjahr sehr schwach auf der Brust gewesen sei, sei nach Ansicht der Hamburg Commercial Bank im zweiten Halbjahr in eine Rezession eingetreten, die zwei Quartale andauern dürfte. Dies werde durch die HCOB PMI-Frühindikatoren untermauert. Für das Gesamtjahr bedeute dies eine Schrumpfung des BIP um voraussichtlich 0,6%. Im kommenden Jahr erwarte die Hamburg Commercial Bank eine Expansion von 0,9%. Das Verarbeitende Gewerbe befinde sich laut monatlichen. Produktionsdaten seit dem zweiten Quartal in einer Rezession. Im Dienstleistungssektor rechne die Hamburg Commercial Bank im dritten Quartal mit einem Rückgang der Aktivität, der sich auch im vierten Quartal fortsetzen sollte. Im Bausektor befinde sich vor allem das Wohnungsbausegment in einer tiefen Rezession, die sich angesichts der fallenden Bauanträge bis auf Weiteres fortsetzen werde. Die Arbeitslosenrate steige leicht, aber weiterhin würden die meisten Unternehmen über Arbeitskräfteknappheit klagen. Das von der Hamburg Commercial Bank erwartete Wachstum dürfte durch einen Wiederaufbau der zuletzt abgebauten Lagerbestände, höhere Nominallöhne und eine nachlassende Inflation (die der Kaufkraft hilft) in Gang kommen.