Produktionszahlen und Frühindikatoren für das zweite Quartal würden jedoch wenig Zweifel lassen, dass eben dieser Sektor im zweiten Quartal schrumpfen werde. Zweitens werde - auch dies würden die Frühindikatoren zeigen - der Dienstleistungssektor recht kräftig wachsen, unterstützt von einem resilienten Arbeitsmarkt und ein insbesondere in Bezug auf Freizeitaktivitäten großzügigeres Ausgabeverhalten. Dies hänge nach Erachten der Analysten mit dem Nachholbedarf nach Corona zusammen.



Die US-Wirtschaft werde in diesem Jahr vermutlich mit einer Rate von 1,5% wachsen. Ob es in absehbarer Zeit noch zu einer Rezession komme, könne immer noch nicht mit ausreichender Sicherheit festgestellt werden. Die jüngsten Arbeitsmarktdaten scheinen nicht in diese Richtung zu weisen, denn hier sei ein überraschend starker Beschäftigungsanstieg festzustellen gewesen. Die ISM-Einkaufsmanagerindices würden hingegen seit einigen Monaten nach unten zeigen, auch wenn die Aktivitätsindizes für das Verarbeitenden Gewerbe und den Dienstleistungssektor weiterhin noch marginal bzw. leicht im expansiven Bereich lägen.



Wenn es zu einer Rezession kommen sollte, dürfte diese eher milde ausfallen. Die Inflation sei zuletzt deutlich gefallen, liege aber mit einer PCE-Kernrate von fast 5% immer noch weit entfernt von dem Inflationsziel der FED von 2,0%. Die FED habe signalisiert, dass sie nach der Zinspause, die sie am 14. Juni eingelegt habe, Ende Juli den Leitzins ein weiteres Mal anheben werde, auf dann 5,25% bis 5,50%. Die Analysten würden drei Zinssenkungen (die FED projiziere vier) im kommenden Jahr erwarten, aber nicht mehr, da die Inflation nicht so weit herunterkommen werde, wie die meisten Marktteilnehmer das erwarten würden.



Die Wachstumsprognose für China hätten die Analysten aufgrund des schwächelnden Rebounds von 5,8% auf 5,0% für das laufende Jahr reduziert. Einziger Lichtblick in dieser schwierigen Lage scheine der Dienstleistungssektor, dessen Wachstum sich von dem Nachholeffekt nach Beendigung der Pandemiemaßnahmen speise. Schwieriger sei es hingegen für das Verarbeitende Gewerbe, jüngst veröffentlichte Zahlen würden ein ernüchterndes Bild zeichnen. Der Bausektor könne aufgrund großer Unsicherheiten auf dem Markt und fehlender nachhaltiger Stimuli ebenfalls nicht überzeugen. Für 2024 werde aufgrund struktureller Probleme eine Expansion von lediglich 2,8% erwartet.



In den vergangenen Monaten hätten sowohl der deutsche als auch der US-amerikanische Aktienmarkt den Verlust vom letzten Jahr nahezu wiedergutmachen können. Während sich Zinserhöhungs- und Rezessionsängste an den Märkten 2022 breit gemacht hätten, seien diese nun stärker in den Hintergrund geraten. Dieses Jahr habe vor allem in den USA das Thema Künstliche Intelligenz für einen Aufschwung an den Märkten gesorgt. Durch den Aufwind der Ende letzten Jahres vorgestellten KI "ChatGPT" habe sich ein Feuer entfacht, was nur schwer wieder einzudämmen sei. In Deutschland hingegen sei das Wachstum des deutschen Leitindex DAX vor allem auf die stärker als erwarteten Unternehmensergebnisse zurückzuführen.



Der Euro dürfte grundsätzlich seinen Aufwertungskurs gegenüber dem US-Dollar fortsetzen. Im Durchschnitt würden die FED-Mitglieder zwar noch 50 Basispunkte an Spielraum für Zinserhöhungen sehen. Der Markt möge aber daran nicht recht glauben, frage sich vielmehr, warum dann jetzt im Juni eine Pause eingelegt worden sei. Auf Seiten der EZB würden Taten und Rhetorik deutlich konsistenter erscheinen. Für den Juli sei die nächste Zinserhöhung schon wieder vorangekündigt.



Gleichzeitig habe die EZB die Inflationsprognosen nach oben revidiert, sodass der Aussage von Lagarde "es ist noch ein Weg zu gehen", auch Glauben geschenkt werde. Die US-Konjunktur habe sich allen Unkenrufen zum Trotz im ersten Halbjahr jedoch recht robust gezeigt. Darum dürfte sich die Aufwertung des Euro auch nur moderat vollziehen, zumal auch zu berücksichtigen sei, dass Chinas schwächelnde Konjunktur hier einen Fußabdruck hinterlasse.



Die OPEC+ habe Anfang Juni keine Geschlossenheit zeigen, sondern nur durch die einseitige Förderkürzung Saudi-Arabiens durchsetzen könnten, dass die Organisation insgesamt ab Juli weniger produzieren werde. Die OPEC habe Glaubwürdigkeit verloren, weil zuletzt vor allem auf Freiwilligkeit gesetzt worden sei. Die Analysten würden davon ausgehen, dass der Effekt der Förderkürzung auf die Preise nicht nachhaltig ausfallen werde. (16.06.2023/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Alle drei Lokomotiven der Weltwirtschaft - die USA, China und die Eurozone - haben in den vergangenen Monaten weiter an Schwung verloren, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Die Weltwirtschaft werde insgesamt nur noch um 2,7% expandieren (bisherige Prognose: 2,9%). Gemeinsam sei den drei genannten Volkswirtschaften, dass das Verarbeitende Gewerbe jeweils nahe oder in einer Rezession stecke, während der Dienstleistungssektor teilweise eine bemerkenswerte Stärke zeige. Im Verarbeitenden Gewerbe sei die Nachfrage deutlich rückläufig, in den USA und der Eurozone würden die Auftragseingänge zurückgehen. Gleichzeitig würden die Auftragsbestände, die sich vor dem Hintergrund der Corona-bedingten Lieferketten auf historisch hohe Niveaus aufgebaut hätten, weiterhin auf einem relativ robusten Niveau verharren, weswegen der Einbruch in der Industrieproduktion sich bislang noch in Grenzen halte.Die Stärke des Dienstleistungssektors dürfte mit Nachholeffekten im Tourismus sowie einer höheren Bereitschaft von privaten Haushalten zusammenhängen, für freizeitbezogene Ausgaben (Essen gehen, Veranstaltungen besuchen) tiefer in die Tasche zu greifen, nachdem zwei Jahre oder mehr auf diese Möglichkeiten habe verzichtet werden müssen. Man könne jedoch feststellen, dass die grundsätzlich erwartete Schwäche des Verarbeitenden Gewerbes in der Eurozone und China ausgeprägter und in den USA weniger stark ausfalle, während der Dienstleistungssektor robuster sei als erwartet.Die USA dürften etwas stärker wachsen als bislang erwartet (1,5% statt 1,4%) und auch für die Eurozone würden die Analysten ein leicht höheres Wachstum für möglich halten (2023: 0,6% statt 0,4%), trotz der Abwärtsrevision des Wachstums in Q1. Für China würden sie ein etwas niedrigeres Wachstum erwarten (5,0% statt 5,8%). Die deutsche Volkswirtschaft, für die die Analysten bislang eine marginale Expansion vorhergesehen hätten, dürfte in diesem Jahr um 0,1% schrumpfen.Innerhalb der EZB scheine diese Frage auch umstritten zu sein. Nach der Zinserhöhung um 25 Basispunkte am 15. Juni auf einen Einlagenzinssatz von 3,50% werde es sehr wahrscheinlich eine weitere Zinsanhebung Ende Juli geben, bevor dann auf absehbare Zeit die Leitzinsen auf diesem Niveau verharren sollten. Die langfristigen Renditen dürften in diesem Umfeld einer zwar sinkenden, aber unerwünscht hohen Inflation steigen und per Jahresende im zehnjährigen Bereich 3,25% erreichen. Die zweijährigen Titel würden vermutlich weiterhin darüber rentieren, sodass die Inversion der Zinsstruktur anhalten werde.Das Wirtschaftswachstum Deutschlands werde in diesem Jahr wohl doch negativ ausfallen (2023: -0,1%, bisherige Prognose: +0,2%), nachdem das BIP im ersten Quartal überraschend geschrumpft sei und es nach einem bereits negativen Wachstum in Q4 2022 zu einer technischen Rezession gekommen sei. Zwei Dinge seien hervorhebenswert. Erstens sei das Verarbeitende Gewerbe im ersten Quartal recht stark gewachsen, weil offensichtlich viele Aufträge noch abzuarbeiten gewesen seien und die besser funktionierenden Lieferketten viele Prozesse beschleunigt hätten.