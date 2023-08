Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreisanstieg der vergangenen Wochen ist auf ein rückläufiges globales Ölangebot zurückzuführen, so die Analysten der DekaBank.



Weltweit übersteige der Ölkonsum - trotz seiner Schwäche - inzwischen das Angebot um rund 1 Mio. Fass pro Tag. Dieser Nachfrageüberhang habe den Ölpreis nach oben getrieben. Saudi-Arabien habe angekündigt, die im Juli vorgenommene freiwillige Förderkürzung von 1. Mio. Fass pro Tag bis zum September zu verlängern. Somit dürfte die Ölproduktion Saudi-Arabiens bei 9 Mio. Fass verbleiben. Zudem wolle Russland im September seine Ölausfuhren um 0,3 Mio. Fass pro Tag reduzieren. Die US-Ölförderung vermöge diese Angebotslücken nicht zu füllen. Die Produktion in den USA stagniere auf dem Niveau von gut 12 Mio. Fass pro Tag. Diese Entwicklungen spiegele das aktuelle Ölpreisniveau nach Meinung der Analysten der DekaBank ausreichend wider, sodass sie kurzfristig keine weitere starke Verteuerung bei Rohöl erwarten würden.



Perspektiven: Die hohe Inflation und die dadurch ausgelöste geldpolitische Straffung der Notenbanken würden die Konjunktur nur vorübergehend und in moderatem Ausmaß bremsen. Es werde zwar eine wirtschaftliche Schwächephase durchlaufen, aber eine scharfe Rezession mit einem entsprechenden Einbruch bei der Ölnachfrage sei nicht zu erwarten. Chinas Wirtschaft wachse im Prognosezeitraum aufgrund anhaltender inländischer Probleme nur moderat, die Ölnachfrage werde aber wieder zunehmen. Die Länder der OPEC+ hätten als Reaktion auf die schwächeren Ölnachfrageerwartungen ihre Strategie der Fördermengenkürzung auch für das Jahr 2024 verlängert und würden bei Bedarf die Produktion noch weiter zurückfahren, um ein Überangebot am globalen Ölmarkt zu verhindern und um den Ölpreis zu stützen. Aufgrund der Sanktionen im Zuge des Angriffs Russlands auf die Ukraine werde Russland auch längerfristig einen bedeutenden Teil seiner Energielieferungen in Richtung Asien umleiten. Perspektivisch spiele die globale Absichtserklärung, bis 2050 die Netto-Emissionen von Kohlendioxid auf Null zu senken, für den Rohölmarkt eine wichtige Rolle. Investitionen in fossile Angebotskapazitäten würden reduziert. Allerdings sei fraglich, ob die Nachfrage in entsprechendem Tempo auf alternative Energiequellen umgestellt werden könne. Dies erhöhe mittelfristig die Aufwärtsrisiken beim Ölpreis. Hinsichtlich der Nachhaltigkeit hätten höhere Ölpreise eine wünschenswerte Lenkungswirkung, sofern in der Folge regenerative Energieträger stärker zum Zuge kämen. Langfristig werde Rohöl an Bedeutung für die Weltwirtschaft verlieren und dürfte damit im Preis nachgeben. (Volkswirtschaft Rohstoffe August 2023) (11.08.2023/ac/a/m)





