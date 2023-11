Das dritte Quartal markiere den saisonalen Höhepunkt für China und den größten Teil des asiatisch-pazifischen Raums ohne Japan. Dank eines starken Anstiegs bei Petrochina hätten die chinesischen Dividenden einen neuen Rekord erreicht. Dies habe jedoch über die Schwäche der chinesischen Banken und Immobiliengesellschaften hinweg getäuscht. Der Einbruch der taiwanesischen Ausschüttungen um ein Sechstel habe die Schwierigkeiten im Öl-, Chemie-, Stahl- und Versicherungssektor widergespiegelt, während ein ähnlicher Verlust in Australien auf einen starken Rückgang der Ausschüttungen im Bergbau zurückzuführen gewesen sei. Das Wachstum in Hongkong sei durch den Immobiliensektor gebremst worden, wo alle Unternehmen ihre Dividenden entweder gesenkt oder konstant gehalten hätten.



In den USA seien die Dividenden um 4,5% gestiegen, ein gesundes, wenn auch langsameres Wachstum als in den vergangenen Jahren/Zeiträumen. 98% der US-Unternehmen hätten ihre Ausschüttungen erhöht oder sie konstant gehalten. Die USA seien von Kanada übertroffen worden, das von der Stärke des Banken- und Ölsektors profitiere. Europa habe weiterhin ein sehr starkes Wachstum verzeichnet und damit an das saisonal wichtige zweite Quartal angeknüpft. In Großbritannien seien Steigerungen bei Banken, Ölproduzenten und Versorgern durch niedrigere Bergbauausschüttungen weitgehend ausgeglichen worden. Bei den Schwellenländern habe es eine große Spannbreite gegeben - China, Indien, Saudi-Arabien und die Tschechische Republik seien stark gewesen, doch die Schwäche in Brasilien habe dazu geführt, dass die Ausschüttungen der Schwellenländer insgesamt rückläufig gewesen seien.



"Im dritten Quartal werden in Europa relativ wenig Dividenden ausgeschüttet. Die Ausschüttungen in der gesamten Region stiegen auf bereinigter Basis um 22,9%. Europa ist auf dem besten Weg, in diesem Jahr Rekordausschüttungen zu erzielen. Porsche war das einzige deutsche Unternehmen in unserem Index, das im dritten Quartal eine Dividende ausschüttete - die erste als börsennotiertes Unternehmen", so Daniela Brogt, Head of Sales für Deutschland und Österreich bei Janus Henderson Investors.



Die Prognose von Janus Henderson für dieses Jahr sei aufgrund geringerer Sonderdividenden und des stärkeren US-Dollars leicht gesenkt worden. Die Gesamtprognose für 2023 sinke von 1,64 Billionen US-Dollar auf 1,63 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von 4,4% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Das bereinigte Wachstum, unabhängig von Wechselkursen und einmaligen Sonderdividenden, sei jedoch besser als erwartet. Außerdem seien mehrere Länder, darunter die USA, Frankreich, Kanada, die Schweiz und China, auf dem besten Weg, Rekordausschüttungen zu erzielen. Der globale Fondsmanager hebe daher seine Prognose für das bereinigte Wachstum von 5,0% auf 5,3% an.



Ben Lofthouse, Head of Global Equity Income bei Janus Henderson, habe gesagt: "Die offensichtliche Schwäche der weltweiten Dividenden im 3. Quartal ist kein Grund zur Besorgnis, wenn man bedenkt, welch großen Einfluss einige wenige Unternehmen hatten. Tatsächlich sehen das Wachstumsniveau und die Qualität in diesem Jahr besser aus, als noch vor ein paar Monaten zu erwarten war, da die Ausschüttungen weniger von einmaligen Maßnahmen und volatilen Wechselkursen abhängig sind."



"Das Dividendenwachstum der Unternehmen ist insgesamt in zahlreichen Sektoren und Regionen weiterhin stark, mit Ausnahme der rohstoffnahen Sektoren wie Bergbau und Chemie. Dass die Rohstoffdividenden mit dem Zyklus steigen und fallen, ist jedoch ganz normal und wird von den Anlegern durchaus akzeptiert und deutet nicht auf ein allgemeines Problem hin. Darüber hinaus zeigen unsere Zahlen, dass ein global diversifiziertes Dividendenportfolio über natürliche Stabilisatoren verfügt - Sektoren, die sich im Aufwind befinden, wie Banken und Öl, konnten die Sektoren mit sinkenden Dividenden, wie Bergbau und Chemie, ausgleichen. Außerdem sind Dividenden mit der Zeit meist viel weniger volatil als Gewinne, was in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit ein Trostpflaster ist." (15.11.2023/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Laut dem aktuellen Global Dividend Index von Janus Henderson sanken die weltweiten Dividenden im dritten Quartal leicht um 0,9% auf 421,9 Mrd. US-Dollar.Das bereinigte Wachstum, bei dem einmalige Sonderdividenden, Wechselkurse und andere technische Faktoren berücksichtigt würden, habe 0,3% betragen. Die umfangreichen Kürzungen einiger weniger Unternehmen würden jedoch ein weltweit viel ermutigenderes Wachstum überschatten.Die höchsten Dividendenkürzungen habe es im Bergbausektor gegeben, wo die Hälfte der Unternehmen die Ausschüttungen reduzierte, sowie bei den Ölproduzenten in Brasilien und Taiwan, die dem allgemeinen Trend im Ölsektor entgegengestanden hätten. Lasse man nur die beiden größten Kürzungen außer Acht, nämlich die brasilianische Petrobras und den australischen Bergbaukonzern BHP, die beide für ihre variablen Dividenden bekannt seien, so ergebe sich für das dritte Quartal ein weltweites bereinigtes Wachstum von 5,3%, was dem langfristigen Trend entspreche. Die Dividenden von Chemieunternehmen und asiatischen Immobilienunternehmen seien ebenfalls stark rückläufig gewesen und würden die schwierigen regionalen Marktbedingungen widerspiegeln.