"Deutsche Unternehmen trugen 2022 mit einem Plus von 33,5% auf bereinigter Basis überproportional zum Dividendenwachstum in Europa bei", habe Daniela Brogt, Head of Sales für Deutschland und Österreich bei Janus Henderson Investors, erklärt. Und weiter: "Mercedes übernahm zum ersten Mal seit 2018 wieder den Spitzenplatz in Deutschland. Allerdings gab es in fast allen Sektoren Zuwächse. 97% der deutschen Unternehmen in unserem Index erhöhten ihre Ausschüttungen oder hielten sie konstant. Die in Euro gezahlte Gesamtsumme von 43,3 Mrd. EUR übertraf den Höchststand von 2018, auch wenn sie aufgrund der Euro-Schwäche in US-Dollar gerechnet niedriger war."



Geografisch betrachtet seien die Dividenden in den Schwellenländern, im asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan und in Europa auf bereinigter Basis um etwa ein Fünftel gestiegen. Das Wachstum in den USA sei weniger als halb so hoch gewesen wie in den übrigen Ländern. Dies habe vor allem daran gelegen, dass die USA weniger von einigen der großen Sektortrends des Jahres 2022 beeinflusst worden seien, aber auch daran, dass die US-Dividenden während der Pandemie sehr stabil gewesen seien und sich daher weniger stark erholt hätten. Dennoch habe das US-Wachstum über seinem langfristigen Durchschnitt gelegen. Das Gesamtwachstum in Japan sei durch den schwachen Yen erheblich beeinträchtigt worden, doch seien die Dividenden auf bereinigter Basis um ein Sechstel gestiegen. In Großbritannien seien die Dividenden um 12,1% gestiegen.



Im vierten Quartal habe sich das weltweite Dividendenwachstum auf 7,8% auf bereinigter Basis verlangsamt. Dies sei dennoch ein gutes Ergebnis gewesen, wenn man bedenke, dass das vierte Quartal 2021 durch Nachholzahlungen aufgrund von Kürzungen während der Pandemie, insbesondere in Europa, begünstigt worden sei, was es zu einem schwierigen Vergleichszeitraum mache. Es habe auch Anzeichen für den Einfluss höherer Zinssätze auf die Bereitschaft der Unternehmen gegeben, ihre Dividenden zu erhöhen - in den USA zum Beispiel habe sich das Dividendenwachstum im vierten Quartal auf 5,5% verlangsamt.



Janus Henderson prognostiziere für das Jahr 2023 ein langsameres Wachstum mit Zahlungen in Höhe von 1,60 Billionen US-Dollar. Dies entspreche einem Anstieg von 2,3% auf Gesamtbasis und einem bereinigten Anstieg von 3,4%.



Jane Shoemake, Client Portfolio Manager für Global Equity Income, habe gesagt: "Trotz galoppierender Inflation, Zinserhöhungen, Krieg und sinkender Vermögenspreise im Jahr 2022 stiegen die Dividenden weltweit weiter an und verdeutlichten damit ihre Bedeutung für Anleger weltweit. Die globalen Dividenden haben sich nach der Pandemie vollständig erholt und die Ausschüttungen haben wieder ihren historischen Trend erreicht. Angesichts des Ausmaßes der durch Corona verursachten wirtschaftlichen Beeinträchtigungen ist dies eine erstaunliche Entwicklung.



Für das kommende Jahr sind die Dividendenaussichten noch ungewiss. Inflation, das Ausmaß weiterer Zinserhöhungen und geopolitische Risiken trüben das Bild. Der Cashflow der Unternehmen wird sowohl durch die geringere Nachfrage als auch durch die höheren Kosten für die Kreditbedienung unter Druck geraten, was den Spielraum für Dividendenwachstum einschränkt. Aus sektoraler Sicht ist es unwahrscheinlich, dass die Energiedividenden den starken Anstieg von 2022 wiederholen werden, während die Ausschüttungen im Bergbau von den jeweiligen Rohstoffpreisen abhängen werden.



Allerdings dürfte die Wiedereröffnung Chinas das Wirtschaftswachstum ankurbeln, sobald die aktuelle Welle von Corona-Infektionen vorüber ist. Bei den Finanzwerten könnten die Banken dank des höheren Zinsniveaus von größeren Margen profitieren, sodass ein weiteres Dividendenwachstum durchaus möglich ist - vorbehaltlich einer umsichtigen Planung für steigende notleidende Kredite bei nachlassendem Wirtschaftswachstum.



Ausschlaggebend ist, dass Dividenden weit weniger volatil sind als Gewinne, und die globale Dividendendeckung, also das Verhältnis zwischen Gewinnen und Dividenden, derzeit hoch ist. Daher halten wir trotz aller Ungewissheiten ein weiteres Dividendenwachstum im Jahr 2023 für möglich." (01.03.2023/ac/a/m)





