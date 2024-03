Unsere bestehende Wasserinfrastruktur ist nicht gut ausgebaut, da notwendige Investitionen jahrzehntelang vernachlässigt wurden, so die Experten von La Française Systematic Asset Management. Versorgungsunternehmen würden berichten, dass einer von sechs Litern Wasser zwischen der Wasseraufbereitungsanlage und dem Endverbraucher verloren gehe - dies werde als "Non-Revenue Water" bezeichnet.



Ohne Investitionen und eine angemessene Wasserbewirtschaftung werde es wahrscheinlich zu einem verstärkten Wettbewerb um Wasser zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor und zu einer Verschärfung der verschiedensten Wasserkrisen kommen, die Notlagen in zahlreichen wasserabhängigen Sektoren auslösen würden. Regulatorische Hindernisse könnten auch Innovationen einschränken und die Einführung neuer Technologien oder Ansätze verhindern.



Dennoch gebe es noch Hoffnung. Kooperation und Innovation seien der Schlüssel - zwischen Unternehmen, Investoren, Gemeinden und Ländern. Die Entwicklung nachhaltiger Finanzierungsmodelle könne durch die Unterstützung des öffentlichen Sektors ermöglicht werden. Für eine nachhaltige Wasserwirtschaft seien neben dem Bau neuer Infrastrukturen auch Investitionen in die Instandhaltung, den Betrieb und die Stärkung der Widerstandsfähigkeit bestehender Anlagen (insbesondere veralteter Infrastrukturen) erforderlich. Darüber hinaus könnten wirksame Anreize und Regularien Gelder in klimafreundliche, widerstandsfähige und naturverträgliche Investitionen umlenken. Öffentliche und private Finanzierungen müssten Hand in Hand arbeiten.



In Ghana hätten verschiedene Akteure (u. a. der Privatsektor, Nichtregierungsorganisationen, Wohltätigkeitsorganisationen und Entwicklungspartner) von 2000 bis 2020 eine Steigerung der Versorgung mit sicher bewirtschafteten Trinkwasseranlagen um 28 Prozentpunkte finanziert - das entspreche insgesamt 41% der Bevölkerung im Jahr 2020. Global sei ein verstärkter Datenaustausch und Interoperabilität aller Sustainable-Development-Goal Datenbaken erforderlich. Auf Branchenebene bringe das CEO Water Mandate mehr als 240 Unternehmen zusammen, um sich über bewährte Verfahren auszutauschen und Partnerschaften zu schmieden. Ziel sei es, die akuten Herausforderungen im Zusammenhang mit Wasserknappheit, Qualität, Governance und Zugang zu Wasser und sanitären Einrichtungen anzugehen.



Der Wassersektor biete im Schnittpunkt von Klima-, Natur- und Sozialthemen Investitionsmöglichkeiten für alle auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Investoren. Die meisten Wasserinvestments hätten sich jedoch bisher auf Wasserversorgungsunternehmen konzentriert, die die öffentliche Nachfrage bzw. den öffentlichen Bedarf an Wasser decken würden. Es gebe jedoch viele etablierte Unternehmen und auch neue Start-ups, die mit innovativen Technologien und Lösungen an der Verbesserung der Wassersicherheit arbeiten würden.



Einigen Analysten zufolge werde das weltweite Marktpotenzial für die Wasser- und Abwasserindustrie auf 700 bis 800 Mrd. US-Dollar geschätzt. Mehr als die Hälfte des Marktes werde von OEM (Original Equipment Manufacturers) und Construction/EPC (Engineering, Procurement & Construction) abgedeckt, der Rest von Enablern, darunter allgemeine Ausrüstungen wie Pumpen, Ventile und Zähler, ausgelagerte Betriebs- und Wartungsdienste, Wasseraufbereitung sowie verschiedene Teile und Verbrauchsmaterialien.



Erdbeobachtungstechnologien, einschließlich Satelliten und Drohnen, würden sowohl dem öffentlichen als auch dem privaten Sektor die Möglichkeit bieten, die Wasserbewirtschaftung zu verbessern. Regierungen könnten auch innovative Methoden anwenden, wie z. B. Steuererleichterungen für naturorientierte Lösungen und Schutzgebiete oder Zahlungen für Ökosystemleistungen, um wasserrelevante grüne Infrastrukturen zu erhalten, wodurch private Finanzierungen lukrativ würden.



Das Thema des Weltwassertags 2024 laute "Wasser für den Frieden". An diesem Weltwassertag müssten der öffentliche und der private Sektor zusammenkommen, um eine wasserbeständige Zukunft zu gestalten, Innovationen zu entwickeln und zu finanzieren, in der Menschen und Unternehmen in Frieden und Harmonie leben könnten. (20.03.2024/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Auf der UN-Wasserkonferenz von 1977 wurde der erste Aktionsplan zur Bekämpfung der Wasserkrise erstellt, der anerkennt, dass "alle Völker, unabhängig von ihrem Entwicklungsstand und ihren sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen, das Recht auf Zugang zu Trinkwasser in einer Menge und Qualität haben, die ihren Grundbedürfnissen entspricht", so Deepshikha Singh, Deputy Head of La Française Sustainable Investment Research & Head of Stewardship bei La Française Asset Management.Fast fünf Jahrzehnte später sei dieses Grundrecht bei weitem noch nicht gewährleistet. Nach Angaben des Instituts für Wasser, Umwelt und Gesundheit der UN-Universität (die Denkfabrik zum Thema Wasser) würden etwa 72% der Menschen weltweit in Ländern mit unsicherer Wasserversorgung leben, etwa 2 Mrd. Menschen hätten keinen Zugang zu sauberem und sicherem Trinkwasser und etwa 3,6 Mrd. Menschen (46% der Weltbevölkerung) würden nicht über angemessene sanitäre Einrichtungen verfügen.Viele dieser Probleme seien auf das beispiellose Bevölkerungswachstum in vielen Ländern zurückzuführen, aber es gebe noch weitere Gründe. Vor allem sind unser Konsumverhalten sehr wasserintensiv geworden - alles von der Herstellung von Kleidung über die Ernte von Pflanzen für Nahrungsmitteln bis hin zur Herstellung von Elektronik, benötigt immense Mengen an Wasser, so die Experten von La Française Systematic Asset Management.Wasser sei Mangelware - obwohl 70% der Oberfläche des Planeten mit Wasser bedeckt seien, sei nur 1% davon trinkbar. Außerdem sei Wasser keine leicht erneuerbare Ressource - die Wiederauffüllung von Grundwasser könne Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte dauern. Die Wasserverfügbarkeit werde außerdem durch extreme Wetterereignisse, Verschmutzung und veraltete Infrastrukturen beeinträchtigt. Die Verunreinigung des Wassers durch Chemikalien, Medikamente, Abwässer aus der Landwirtschaft, Mikroplastik und Chemikalien für die Ewigkeit" würden weltweit zur unsicheren Wasserversorgung beitragen. Dies betreffe nicht nur Menschen und Gesellschaft, sondern auch die Unternehmen, in die man investiere.Der Wassersektor biete öffentliche und private Vorteile. Viele dieser Vorteile würden sich jedoch nicht ohne Weiteres monetarisieren lassen, was die Einnahmequellen aus Investitionen begrenze. Der Wassersektor habe einen erheblichen Finanzierungsbedarf, der Schätzungen zufolge zwischen 182 und 664 Mrd. US-Dollar jährlich (2019) liege. Diese Lücke umfasse verschiedene Bereiche wie Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (116 bis 229 Mrd. US-Dollar pro Jahr), Hochwasserschutz (23 bis 335 Mrd. US-Dollar pro Jahr) und Bewässerung (43 bis 100 Mrd. US-Dollar pro Jahr) sowie die Finanzierung der Umsetzung der Wasserbewirtschaftung.