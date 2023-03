Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Das Nachhaltigkeitsziel Nr. 6 - "Zugang zu Wasser und sanitären Einrichtungen für alle sicherstellen" - ist eine Grundvoraussetzung für Gesundheit und Wohlbefinden aller Menschen, so Marie Lassegnore, CFA, Head of Sustainable Investment, La Française AM.



Am Weltwassertag gehe es darum, den positiven Wandel zu beschleunigen und die weltweiten Anstrengungen zu koordinieren. Mit der zunehmenden Wasserknappheit aufgrund der Erderwärmung wachse die Besorgnis und die Aufmerksamkeit werde auf die Aktivitäten gelenkt, die am meisten Wasser verbrauchen und verschmutzen würden. So habe der französische Präsident Emmanuel Macron auf der diesjährigen Pariser Landwirtschaftsmesse - ein Sektor, der für 45% des nationalen Wasserverbrauchs verantwortlich sei - die Grundzüge eines Wassersparplans vorgestellt.



Insgesamt würden 50% des weltweiten BIP mäßig oder stark von natürlichen Ressourcen, einschließlich Wasser, abhängen. Angesichts der Geschwindigkeit, mit der wir unser Naturkapital aufbrauchen, ist dies eine erschreckende Zahl, so Marie Lassegnore. Sie sei überzeugt, dass der Erhalt des Naturkapitals zahlreiche soziale und wirtschaftliche Chancen biete: Positive Lösungen könnten bis 2030 schätzungsweise 400 Millionen Arbeitsplätze und 10 Billionen Dollar an kommerziellen Möglichkeiten schaffen, während die Kosten des Nichthandelns (Naturverlust) auf 500 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt würden. (21.03.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.