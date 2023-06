Wer seien also einige der Unternehmen, die dieses Nachhaltigkeitsproblem angehen und damit zum Schutz der Meere beitragen würden?



TOMRA Systems (ISIN NO0012470089/ WKN A3DHA0) sei der führende Anbieter von fortschrittlichen, sensorbasierten Sammel- und Sortierlösungen und trage maßgeblich zur effektiven Rückgewinnung und zum Recycling von Altmaterialien, einschließlich Kunststoffen, bei. Die rund 80.000 Leergutrücknahmesysteme des Unternehmens würden mehr als 70% des weltweiten Leergutrücknahmemarktes ausmachen. Das Unternehmen sei für das Sammeln, Erkennen und Verarbeiten von jährlich mehr als 44 Milliarden gebrauchten Getränkeverpackungen verantwortlich. Dies entspreche jedoch nur etwa 9% aller derzeit weltweit verkauften Getränkeverpackungen pro Jahr. Die EU-Richtlinie über Einwegplastik (SUP) dürfte weitere Verbesserungen bei den Sammelquoten bringen - sie sehe vor, dass alle EU-Mitgliedstaaten bis 2025 77% und bis 2029 90% der SUP-Getränkeflaschen sammeln würden. TOMRA selbst habe sich zum Ziel gesetzt, den Anteil der in einem geschlossenen Kreislaufsystem recycelten Kunststoffe bis 2030 auf 30% des gesamten verwendeten Materials zu erhöhen.



Advanced Drainage Systems (ISIN US00790R1041/ WKN A117FL) sei ein führender Hersteller von Rohren aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) und Polypropylen (PP), die für die Ableitung, Speicherung und Aufbereitung von Wasser verwendet würden. Diese Rohrtypen würden weiterhin Marktanteile von der traditionellen Beton-/Stahldrainage erobern, da sie billiger, haltbarer und kostengünstiger zu installieren seien. Das Unternehmen sei der größte Kunststoffrecycler in den USA, wobei 59% des Rohrumsatzes aus wiederaufbereiteten Produkten stammen würden. Im Jahr 2021 habe Advanced Drainage Systems mehr als jede vierte recycelte US-HDPE-Flasche verbraucht und im Jahr 2022 seien 600 Millionen Pfund Kunststoff recycelt worden, wodurch Mülldeponien vermieden und die Emission von 770 Millionen Pfund Treibhausgasen verhindert worden sei - das entspreche der Einsparung von 74.000 Autos auf der Straße. Bis 2032 wolle Advanced Drainage Systems jedes Jahr 1 Milliarde Pfund recyceltes Material verwenden.



Kornit Digital (ISIN IL0011216723/ WKN A14RF6) biete eine wirksame Lösung für das Problem des übermäßigen Abwasseranfalls in der traditionellen Textilherstellung. Die Prozessschritte Färben, Drucken und Veredeln würden etwa 20% des weltweiten Abwassers ausmachen - das entspreche 5 Billionen Litern oder 2 Millionen Schwimmbecken in olympischer Größe pro Jahr. Dieses Problem gehe über den Herstellungsprozess hinaus, da die Abwässer vor der Entsorgung oft nicht behandelt würden, um Schadstoffe zu entfernen. Kornit sei unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit besonders beeindruckend. Ihre Drucker würden mit einem 100% wasserfreien Verfahren arbeiten, bei dem keine Vorbehandlung, kein Dämpfen oder Waschen erforderlich sei, und würden Druckfarben verwenden, die völlig ungefährlich, ungiftig und biologisch abbaubar seien. (02.06.2023/ac/a/m)







Zum ersten Mal in der Geschichte werde es Vorschriften geben, um die Ozeane und Meere in ihrer Gesamtheit wirksam zu verwalten und zu regeln. Dabei sei eine wirksame Sammlung von Kunststoffabfällen von größter Bedeutung, wenn die Ökosysteme der Ozeane geschützt werden sollten. Ursprünglich wurden die nicht verrottenden, billig herzustellenden und leichtgewichtigen Eigenschaften von Plastik angepriesen, aber wir sind nach wie vor stark auf Plastik angewiesen. Es sei überall. Auch in unseren Ozeanen. Jedes Jahr würden ca. 30% aller Kunststoffverpackungen in die Umwelt gelangen und wenn die derzeitigen Verfahren beibehalten würden, könnte es bis 2050 mehr Kunststoff als Fische in den Ozeanen geben.