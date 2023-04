Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft habe sich im März trotz der jüngsten Marktturbulenzen verbessert. Das ifo-Geschäftsklima sei zum Vormonat um 2,2 auf 93,3 Zähler der fünfte Anstieg in Folge gestiegen. Das Geschäftsklima habe sich in allen betrachteten Bereichen verbessert, besonders aber im Verarbeitenden Gewerbe. In Schlüsselbranchen wie Autoindustrie, Chemie, Elektroindustrie und Maschinenbau habe sich die Stimmung deutlich aufgehellt, was den niedrigeren Preisen für Energierohstoffe und der Wiederöffnung der chinesischen Wirtschaft zu verdanken sein dürfte. Auch im Dienstleistungssektor hätten sich die Geschäfte deutlich besser entwickelt. Der Erwartungsindex sei auf den höchsten Wert seit 13 Monaten gestiegen.



Die jüngsten Daten der US-Wirtschaft würden bisher einen guten Start in das neue Jahr zeigen. Vor allem die Einzelhandelsumsätze hätten im Januar mit einem deutlichen Anstieg überrascht. Basis für die positive Entwicklung seien sowohl der noch immer sehr robuste Arbeitsmarkt als auch die Einkommenszuwächse während der COVID-Krise gewesen. Letztere sollten sich aber mit der Zeit aufzehren und somit die Konsumnachfrage an Dynamik verlieren. In Verbindung mit Investitionsausgaben, die weiterhin unter den hohen Zinsen leiden würden, spreche dies für eine schwächere US-Konjunktur in diesem Jahr.



Die Lage in den USA bleibe extrem unübersichtlich. Insbesondere die inverse Zinsstruktur (kurzfristige Zinsen seien höher als langfristige) sei in der Vergangenheit ein wichtiger Vorbote einer bevorstehenden Rezession gewesen. Während der immer noch extrem solide Arbeitsmarkt ganz klar gegen Rezession spreche. Hierbei gelte es allerdings zu berücksichtigen, dass Arbeitsmarktangaben nachlaufende Konjunkturindikatoren seien, die erst mit einer zeitlichen Verzögerung auf wirtschaftliche Veränderungen reagieren würden. Auch der vom Conference Board veröffentlichte US-Frühindikator, der etwas zum Konjunkturausblick verrate, sei aktuell auf einen Wert von 6,4 Prozent gefallen.



Seit dem Zweiten Weltkrieg habe sich die US-Wirtschaft immer dann in einer Rezession befunden, sobald dieser Index die 5 Prozent Marke unterschritten habe. Der ebenfalls sehr wichtige US-Einkaufsmanagerindex wiederum sei wider Erwarten signifikant nach oben geschossen - sein aktuelles Niveau lasse beispielsweise schon wieder auf eine Wachstumsbelebung schließen. Der Index für das Verarbeitende Gewerbe sei von 47,3 auf 49,3 gestiegen - der höchste Wert seit April 2022 - der Index für Services habe deutlich von 50,3 auf 53,8 zugelegt. Selbst das von der Atlanta FED errechnete GDPNow zeige eine reale Wachstumsrate von deutlich mehr als 2 Prozent im ersten Quartal 2023. Eine Rezession sei hier also nicht erkennbar. (04.04.2023/ac/a/m)







China öffnet sich wieder und hat die Herdenimmunität erreicht, so die Experten von Santander Asset Management.Kurzfristig dürfte die Wirtschaftsöffnung der chinesischen Konjunktur einen spürbaren Schubverleihen, der auch auf die Handelspartner Chinas ausstrahlen sollte. Das Wachstumsziel der kommunistischen Regierung sei jüngst auf 5 Prozent gesetzt worden. Dank deutlicher Auf- und Nachholeffekte nach dem Ende der Null-Covid-Politik, die sich vor allem für die laufende erste Jahreshälfte abzeichnen würden, dürfte das Wachstumsziel in diesem Jahr gleichwohl gut einzuhalten sein. Die Erholung dürfte hauptsächlich vom privaten Konsum getragen werden.