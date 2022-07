Obwohl die Dynamik des US-amerikanischen Zins- und Konjunkturzyklus langsam auslaufe, profitiere der US-Dollar aus Sicht des Experten weiterhin von seinem Status als "Safe-Haven-Währung". Er sollte damit auf einem hohen Niveau von 1,05 bis 1,10 USD/EUR verbleiben.



Wenig Spielraum sehe SALytic Invest auch für Gold. Solange es nicht zu einer weiteren Verschärfung der geopolitischen Spannungen etwa in Taiwan oder der Ukraine oder einem Vertrauensverlust gegenüber den Notenbanken komme, erwarte der Asset Manager hier nur eine Seitwärtsbewegung. Wolfgang Sawazki begründe das mit den deutlich gestiegenen Zinsen.



Für die USA prognostiziere SALytic Invest nach einem Wachstum von 5,7 Prozent im Jahr 2021 eine Abkühlung auf nur noch rund 2 Prozent. Aufgrund der hohen Inflation, die durch die stark gestiegenen Rohstoffpreise massiv befeuert worden sei, habe die US-Notenbank FED den Restriktionskurs massiv verschärft. Bis Sommer 2023 plane sie, die Zinsen auf 3,6 bis 3,9 Prozent anzuheben. "Zudem beobachten wir enorme Versteifungen in einer heiß gelaufenen Wirtschaft und aufgrund der hohen Inflation eine starke Unsicherheit bei Konsumenten und Investoren", sage Sawazki.



Auch in Europa schwäche sich die Wachstumsprognose von 4 Prozent zum Jahresanfang auf rund 2 Prozent ab, was aufgrund des rund 2-prozentigen statistischen Überhangs kein Verlaufswachstum mehr darstelle. "Gerade in Europa belastet eine große Konsum- und Investitionsunsicherheit durch den Ukraine-Krieg, das sanktionsbedingte Angebotsdefizit bei Energieträgern und Rohstoffen, die hohe Inflation und der Einstieg der Notenbank in eine restriktivere Geldpolitik die Wirtschaft", beobachte Wolfgang Sawazki.



"Bei Fortbestand der gegenwärtigen Rahmenbedingungen dürfte die EZB die Geldmarktzinsen bis Sommer 2023 auf rund 1,7 bis 2,0 Prozent anheben. Die zahlreichen Hilfsmaßnahmen der Regierungen sowie die Investitionen im Rahmen des Europäischen Stabilisierungsfonds reichen nicht aus, um die negativen Effekte zu kompensieren."



In China sehe die Situation anders aus. Hier hätten der scharfe Covid-Lockdown und eine anhaltende Wohnimmobilienkrise das zweite Quartal 2022 zwar sehr belastet. Wolfgang Sawazki sei für die kommenden Monate jedoch positiv gestimmt: "Sofern die chinesische Regierung die jüngsten Lockerungsmaßnahmen aufrechthält, wird sie durch Aufholmaßnahmen sowie eine sehr expansive Geld- und Fiskalpolitik eine deutliche Erholung auslösen. Zudem profitiert das Land von preisgünstigen Rohstoffimporten aus Russland."



Ein anziehendes Wirtschaftswachstum in China sei laut Sawazki essenziell, um die globale Konjunktur anzufeuern: "Eine Erholung der Konjunktur ist nur möglich, wenn China als Lokomotive der Weltwirtschaft deutlich Fahrt aufnimmt, die Rohstoffpreise im Zuge eines Waffenstillstands in der Ukraine spürbar zurückkommen und sich der Restriktionskurs der Notenbanken moderiert. Umgekehrt würde eine Verschärfung des Ukraine-Krieges mit weiterem Drehen an der Sanktionsschraube oder einer Einstellung der russischen Gaslieferungen einen zusätzlichen Konjunkturschock und weitere Rückschläge an den Kapitalmärkten verursachen." (06.07.2022/ac/a/m)







