Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In Zeiten von Energiekrise und Krieg ist der Klimaschutz etwas in den Hintergrund gerückt, so die Analysten der DekaBank.Die Weltklimakonferenzen würden die bedeutendste und einzige international umfassende Plattform zur Diskussion von Klimaschutz bleiben. Auch in schwierigen Zeiten sei es von hoher Bedeutung miteinander zu reden, denn Klimaschutz sei eine globale Aufgabe, bei der es nur eine Kooperationslösung geben könne.Eine Erkenntnis von Scharm el-Scheich sei, dass das 1,5 Grad Celsius-Ziel verstärkte Anstrengungen benötige, und es zunächst darum gehe, die Ergebnisse von Glasgow voranzubringen und umzusetzen, so dass die Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts immerhin auf +2,5 Grad Celsius begrenzt werden könne. (22.11.2022/ac/a/m)