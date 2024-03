Laut Medienberichten erwäge der Government Pension Investment Fund of Japan (GPIF), sein Portfolio mit "weniger liquiden Anlageformen" zu diversifizieren. Bislang investiere der Pensionsfonds nach eigenen Angaben in heimische und internationale Aktien und Anleihen, Immobilien, Infrastrukturprojekte und Private Equitiy.



Nun sammle man aber auch erste Informationen zu Investitionsmöglichkeiten in Bereichen wie Wald, Ackerland, Gold oder eben Bitcoin, habe der Fonds am Dienstag mitgeteilt. Das bedeute zwar nicht automatisch, dass der Fonds letztlich auch in Bitcoin investieren werde. Doch dass GPIF den Bitcoin überhaupt in Betracht ziehe, sei bereits beachtlich - schließlich gelte der Pensionsfonds mit einem verwalteten Vermögen von umgerechnet rund 1,5 Billionen Dollar (per Ende Dezember 2023) als der weltgrößte und habe damit auch eine gewisse Vorreiterrolle.



Dass eines Tages auch große Pensions- und Investmentfonds in Bitcoin investieren würden, sei der Traum vieler Bullen. Wie schnell er Realität werden könne, stehe in den Sternen. Doch dass sich nun erste Pensionsfonds mit dem Thema beschäftigen würden, sei bereits mehr als ein Hoffnungsschimmer. Und der komme angesichts deutlichen Rücksetzers vom Rekordhoch in der Vorwoche wie gerufen.



Auch wenn sich der Kurs am Mittwoch wieder etwas freundlicher präsentiere: Noch sei die Korrektur nicht vorbei und ein Dip unter die 60.000er Marke nicht vom Tisch. Bitcoin-Fans sollten sich daher vor allem rund um die FED-Entscheidung auf anhaltend hohe Volatilität einstellen.



Mittel- und langfristig bleibt "Der Aktionär" aber weiterhin klar bullish. Mutige Anleger können die aktuelle Schwächephase daher zum (Nach-) Kauf nutzen und halten ansonsten die Füße still, so Nikolas Kessler.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (20.03.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die anhaltende Korrektur hat den Bitcoin am Mittwochmorgen kurzzeitig unter die Marke von 61.000 Dollar gedrückt, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Neben der Nervosität vor dem Zinsentscheid der FED am Abend würden Branchenbeobachter dafür weitere Netto-Abflüsse aus den Bitcoin-Spot-ETFs in den USA verantwortlich machen. Dafür laufe sich andernorts ein weiterer potenzieller Käufer warm.Wenn die US-Notenbank FED am Abend die Ergebnisse ihrer zweitägigen Sitzung bekannt gebe, würden Marktbeobachter nicht mit Veränderungen beim Leitzins rechnen. Spannend werde aber, ob und wie sich Notenbank-Chef Jerome Powell zur Geldpolitik im weiteren Jahresverlauf äußern werde. Gerade bei Risiko-Assets wie Kryptowährungen hätten sich viele Investoren in den vergangenen Tagen daher zurückgehalten.Zudem würden weitere Mittelabflüsse bei den Bitcoin-Spot-ETFs in den USA auf dem Kurs der Digitalwährung lasten. Wie das Branchenportal cointelegraph.com unter Berufung auf Daten von Farside Investments berichte, seien aus dem Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) am Dienstag weitere 443,5 Millionen Dollar abgeflossen.Vergleichsweise geringe Zuflüsse in die übrigen Spot-ETFs hätten das nicht annähernd ausgleichen können, weshalb unter dem Strich Netto-Abflüsse von 326,2 Millionen Dollar gestanden hätten. Es sei damit bereits der zweite Tag mit Abflüssen in Folge gewesen.Von diesem Verlaufstief habe er sich innerhalb weniger Stunden aber wieder um mehr als 3.000 Dollar oder fünf Prozent absetzen können und habe gegen Mittag zeitweise schon wieder die Marke von 64.000 Dollar zurückerobert. Hoffnung würden dabei unter anderem Spekulationen liefern, dass neben den ETF-Investoren in den USA bald noch weitere neue Käufe auf den Plan treten könnten.