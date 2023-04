Eines der Gesundheitsprobleme, mit denen die Menschheit zunehmend konfrontiert sei, sei Diabetes. Sie sei weltweit eine der Hauptursachen für Erblindung, Betroffene hätten ein doppelt so hohes Risiko, an einer Herzerkrankung oder einem Schlaganfall zu sterben. Die Krankheit nehme dramatisch zu, was unter anderem auf ungesunde Ernährung und Lebensgewohnheiten zurückzuführen sei.



Nach Angaben der International Diabetes Federation (IDF) würden weltweit heute rund 537 Millionen Erwachsene an Diabetes leiden, diese Zahl könnte bis zum Jahr 2045 um fast 50% auf 783 Millionen ansteigen, der Großteil davon in Asien. Die weltweiten Gesundheitsausgaben für Diabetes bei Erwachsenen seien in den letzten 15 Jahren um über 300% auf 966 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021 gestiegen. Laut IDF würden die Kosten bis 2030 die Grenze von einer Billion US-Dollar überschreiten, vor allem in den USA, China und Brasilien.



Trotz der rasant steigenden Kosten für die Behandlung von Diabetes werde die Situation durch die ungleiche Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit von Medikamenten auf der ganzen Welt noch erschwert.



Die Entwicklungsländer seien aufgrund ihrer schwächeren Gesundheitssysteme, ihres geringeren Bewusstseins und der sich ändernden Lebensgewohnheiten ebenfalls am stärksten betroffen.



Mit einem Marktanteil von fast 30% bei der Behandlung von Diabetes biete Novo Nordisk A/S (ISIN DK0060534915/ WKN A1XA8R) weltweit innovative Lösungen für Diabetes und Fettleibigkeit an. Insulin werde zunehmend als Bedarfsartikel betrachtet, die Nettopreise seien seit Jahren rückläufig. Im März habe das Unternehmen seine jüngste Preissenkungsrunde in den USA angekündigt und sich damit einer ähnlichen Aktion seiner Hauptkonkurrenten auf dem Diabetesmarkt angeschlossen.



Zwar nehme die Erschwinglichkeit von Insulin zu. Die Regierungen seien aber gut beraten, sich mit den nicht genetisch-bedingten Ursachen von Diabetes, wie z.B. einer ungesunden Lebensweise, zu befassen und die Früherkennung und rasche Behandlung fördern. Auch die Vorbeugung und Behandlung von Fettleibigkeit werde immer wichtiger, denn Übergewicht sei nicht nur eine Frage des Aussehens, sondern werde mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für Diabetes, Schlaganfall und Herzerkrankungen in Verbindung gebracht. Fettleibigkeit erhöhe auch das Risiko für verschiedene Krebsarten, darunter Brust-, Darm-, Gebärmutter- und Speiseröhrenkrebs.



Diabetes sei weltweit auf dem Vormarsch. Nur mit gemeinsamen Maßnahmen von Regierungen und Unternehmen würden sich die notwendigen Fortschritte bei ihrer Bekämpfung erzielen lassen. Bei den künftigen Weltgesundheitstagen werden wir hoffentlich in der Lage sein, diese Verbesserungen zu feiern, so Elena Tedesco, Portfoliomanagerin bei Vontobel. (06.04.2023/ac/a/m)







Nach Angaben der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) habe mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung keinen Zugang zu grundlegenden Gesundheitsdienstleistungen.Die Verbesserung der Gesundheit aller Menschen sei deshalb ein Schlüsselelement der Agenda für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Eines ihrer Ziele, das Sustainable Development Goal (SDG) 3, ziele darauf ab, bis 2030 allen Menschen ein gesundes Leben zu gewährleisten und ihr Wohlbefinden zu verbessern.Unternehmen könnten dazu beitragen, dass mit effizienteren und erschwinglicheren Gesundheitssysteme mehr Menschen behandelt und mehr Krankheiten weltweit abgedeckt werden könnten. Gute Medizindiagnostikunternehmen seien eine Lösung, denn dank einer schnelleren und genaueren Krankheitserkennung würden sich Krankenhausaufenthalte verringern und der Genesungsprozess beschleunigen lassen.