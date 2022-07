NYSE-Aktienkurs Wells Fargo-Aktie:

40,79 USD +5,29% (15.07.2022, 16:02)



ISIN Wells Fargo-Aktie:

US9497461015



WKN Wells Fargo-Aktie:

857949



Ticker-Symbol Wells Fargo-Aktie:

NWT



NYSE-Symbol Wells Fargo-Aktie:

WFC



Kurzprofil Wells Fargo & Company:



Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten. (15.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Wells Fargo & Company (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Hinblick auf die Zahlen von Wells Fargo spreche der Aktienprofi von einem Schuss in den Ofen. Beim Gewinn seien 80 Cent erwartet worden. Man habe 74 Cent geliefert. Beim Umsatz seien die Erwartungen ebenfalls verfehlt worden. Grund für die negativen Zahlen ist, dass man beim Ergebnis Rückstellungen von knapp mehr als 0,5 Mrd. USD gebildet hat - dies im Hinblick auf möglicherweise faule Kredite, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.07.2022)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Wells Fargo-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Wells Fargo-Aktie:40,41 EUR +4,59% (15.07.2022, 16:00)