Kurzprofil Wells Fargo & Company:



Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten. (25.03.2024/ac/a/n)



Singapur (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo-Aktienanalyse von Phillip Securities:Glenn Thum, Analyst von Phillip Securities, stuft die Aktie von Wells Fargo & Company (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) in einer Ersteinschätzung mit dem Rating "accumulate" ein.Die hohen Zinssätze würden die Refinanzierungskosten von Wells Fargo in die Höhe treiben, da die Neubewertung von Krediten und Wertpapieren die Neubewertung von Einlagen überholen werde, so Glenn Thum von Phillip Securities in einer Research-Note an die Anleger. Das Unternehmen sei der Ansicht, dass diese Verschiebung den Nettozinsertrag in Zukunft steigern werde, während sich die Kreditverluste auf ein Niveau vor der Pandemie normalisiert hätten.Glenn Thum, Analyst von Phillip Securities, stuft die Aktie von Wells mit "accumulate" und dem Kursziel von 60,83 USD ein. (Analyse vom 25.03.2024)Börsenplätze Wells Fargo-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Wells Fargo-Aktie:52,44 EUR -0,79% (25.03.2024, 16:45)