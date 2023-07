NYSE-Aktienkurs Wells Fargo-Aktie:

St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo-Aktienanalyse von Raymond James:David Long, Analyst von Raymond James, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) und erhöht das Kursziel von 48 auf 51 USD.Die Aussichten für die Nettozinserträge der US-Bank seien gut an und es gebe mehrere positive Katalysatoren am Horizont, einschließlich eines niedrigeren Beta-Werts für Einlagen, einer weiteren Rationalisierung der Ausgaben und der eventuellen Aufhebung von Zustimmungsbeschlüssen angesichts der verbesserten Unternehmensführung, so der Analyst in einer aktuellen Studie vor den Ergebnissen des zweiten Quartals am 14. Juli. Er gehe davon aus, dass Wells Fargo weiterhin opportunistisch Aktien zurückkaufen werde und die Kredittrends solide bleiben würden.David Long, Analyst von Raymond James, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Palantir-Aktie das "strong buy"-Rating für die Wells Fargo-Aktie bestätigt und das Kursziel von 48 auf 51 USD angehoben. (Analyse vom 03.07.2023)Börsenplätze Wells Fargo-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Wells Fargo-Aktie:39,67 EUR -0,18% (04.07.2023, 13:29)